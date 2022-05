'Vivos los queremos': caravana de madres migrantes llegan a México; buscarán a sus hijos

Con el clamor de “vivos se los llevaron, vivos los queremos “, la caravana de madres y padres migrantes en busca de sus hijos desaparecidos llegó a México este 1 de mayo, para iniciar un recorrido por cuatro estados del país, en busca de sus seres queridos que desde hace muchos años no ven.

El grupo, integrado por más de 25 personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, arribó al puerto fronterizo Tecún Umán- Ciudad Hidalgo, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) proceso de manera rápida el ingreso de esta caravana, tras cumplir con todos los requisitos de acceso al país.

Los extranjeros, acompañados de activistas y defensores de derechos humanos, se dirigieron a bordo de un autobús hacia la zona centro de Tapachula, para así iniciar su marcha pacífica por la ciudad.

Reyna Isabel Portillo, originaria de El Salvador, apuntó que llegó en la edición número 16 de esta caravana de búsqueda, para intentar localizar a su hijo Marvin Leonel Álvarez Portillo, a quien no ve desde hace 12 años que salió de su país en busca de una nueva oportunidad de vida en México.

Arribaron este 1 de mayo a México por la frontera entre Guatemala y Chiapas, bajo el clamor de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” (Foto: José Torres)

“Vengo en busca de mi hijo, el sueño de él se convirtió en pesadilla, nunca se le cumplió. Para una madre es triste ver sólo una foto pegada en la pared, así que vengo con mucha ilusión de encontrarlo y si él me escucha o me ve que sepa que he venido a buscarlo”, explicó.

La historia de esta mujer salvadoreña se replica en más de 20 madres y padres que con la misma intención han llegado este domingo al país. La búsqueda se concentra hasta el 10 de mayo en Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.

Éste lunes, la Caravana partirá en horas de la mañana hacia la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, donde colocarán una ofrenda floral en el sitio donde murieron 56 migrantes a causa del accidente de un tráiler.

Después realizaron una rueda de prensa en un hotel de la ciudad, para así iniciar la búsqueda de migrantes desaparecidos o que han dejado de tener contacto con sus familias en Centroamérica.

El siguiente. Para la caravana de madres, será Villahermosa, de tal manera que vayan escalando hacia la Ciudad de México.

Con el lema “no nos hemos ido”, madres y padres migrantes buscan recordar a toda la comunidad internacional que la intención es seguir incentivando y haciendo conciencia de los riesgos e injusticias que padece la comunidad extranjera en México.

