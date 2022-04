Identifican al ladrón de las boletas de la revocación de mandato de Matehuala; sería un policía

Tras dar a conocer que las investigaciones sobre el robo en Matehuala de tres paquetes electorales con 5 mil 002 papeletas de la consulta para la Revocación de Mandato del titular del Ejecutivo federal fue atraído por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR), el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas reveló que uno de los autores materiales del hurto podría ser un policía.

“La grabación la tiene la FEDE, es lo único que en este momento puedo decir, esa es una posibilidad, pero por la distancia de la cámara yo no lo conocí al sujeto, da la impresión que lo es porque da la impresión que es una persona uniformada”, expresó en una webinar con medios locales.

El funcionario federal mencionó que la denuncia fue presentada de inmediato contra quien resulte responsable, aunque indicó que quien ingresó a la bodega para sustraer el material se encuentra plenamente identificado, aunque se reservó la identidad para no entorpecer las investigaciones de la FEDE, “la cámara vio a una persona y sabemos quién es esa persona, se acercó un carro donde se cargó o sea que hubo un contubernio, no era una persona en solitario, estaba articulada con otra o con otras”, precisó.

El delegado del INE en San Luis Potosí aclaró que desde ayer a las cinco de la tarde fueron repuestas las 5 mil 002 papeletas robadas en Matehuala robadas el miércoles por la madrugada y aclaró que quien tenga en su poder las que fueron sustraídas de la bodega del INE en el Distrito 01 no podrán utilizarlas en la jornada consultiva de mañana, pues las nuevas que serán usadas en las casillas del municipio de Mexquitic de Carmona llevan la firma de los consejeros y consejeras electorales.

Aispuro Cárdenas también refirió que han recibido “una gran cantidad” de quejas y denuncias por la aparición en las últimas semanas de anuncios espectaculares que promueven en territorio potosina la figura presidencial relacionada con la consulta de Revocación de Mandato, las cuales siguen su curso normativo, “así que tiene una buena chamba la institución en este momento para procesar esa avalancha inusual que infringe con toda claridad la Constitución y la ley”, enfatizó.

Señaló que la ciudadanía puede expresarse como quiera, pero que lo que buscará aclarar es “quién pompó, de dónde salió todo ese recurso que hemos visto a lo largo y ancho del país, es una tarea que tiene a cargo el INE, porque el mensaje que se manda es que las normas son omitibles”, apuntó.

Señaló que tienen acumuladas cinco quejas ciudadanas por promoción ilegal de la consulta y acerca de posibles delitos de parte de los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, Adán Augusto López Hernández, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Luis Rodríguez Bucio, respectivamente, que en días pasados se reunieron con operadores de Morena, aseveró que no tiene información de una eventual promoción de la Consulta, “no lo tengo detectado, no quisiera especular, no tengo ningún dato concreto”, ultimó.

Sigue leyendo:

No hay posibilidad de fraude en la revocación de mandato: Uuc-kib Espadas Ancona, Consejero del INE

Autoridades de Jalisco alistan Jornada de Revocación de Mandato