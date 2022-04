Frase Mexicana: "El león no es como lo pintan", conoce el significado detrás de esta expresión

Los mexicanos tenemos un lenguaje muy extenso y hay una gran variedad de frases que han sido utilizadas desde hace muchos años, pero de las que muchos desconocen su significado u origen, como pasa con la famosa expresión "el león no es como lo pintan", la cual es usada desde hace varias generaciones.

Muchos dicen que los mexicanos "nos pintamos solos" para crear expresiones, pero la realidad es que el español tiene una gran riqueza cultural, y en ocasiones muchas de las frases que decimos en México también son parte del la forma coloquial de hablar de otros países en América Latina.

¿Cuál es el origen de la frase?

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define al león como "gran mamífero carnívoro félido africano, de pelaje amarillo rojizo, con la cabeza grande, los dientes y las uñas muy fuertes, la cola larga y terminada en un fleco de cerdas, y cuyo macho se distingue por una larga melena".

Sin embargo, aunque en ocasiones al león se le puede pintar, física o figuradamente, de una forma en la que parece feroz y letal, muchos afirman que en realidad es un animal más pacífico de lo que se cree, de ahí el origen de la expresión que se ha vuelto tan popular.

"No es tan fiero el león como lo pintan" y "No es tan feo el tigre como lo pintan", son dos variantes del popular refrán que ha sido utilizado durante algunas generaciones y que se emplea en el habla informal en países como España y Venezuela.

Significado de "El león no es como lo pintan"

"El león no es como lo pintan" es una frase que se utiliza cuando se comprueba que una persona no es tan temible o desagradable como se creía en un principio, ya que en ocasiones se juzga de manera errónea a alguien por su apariencia, y así se crean estereotipos que no tiene nada que ver con la realidad.

También se usa cuando las cosas no son lo que nos dicen, y debemos guiarnos por nuestras propias experiencias.

