Plantón triqui no regresará a Avenida Juárez, advierte Martí Batres; hay grupos ajenos en la comunidad

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, advirtió que el plantón de la comunidad triqui no regresará a Avenida Juárez, donde estuvo casi 16 meses antes de ser reubicado el lunes pasado.

En conferencia de prensa, el funcionario capitalino recalcó que no se va a permitir que se bloqueen avenidas de la capital del país.

“Lo que sí podemos decir y queremos señalar con toda claridad, es que de ninguna manera se aceptará el regreso al plantón en Avenida Juárez, de ninguna manera se va a aceptar que se bloquee Avenida Juárez, el Eje Central u otras avenidas de la Ciudad de México.

“Se pueden analizar otros puntos, donde puedan instalarse las familias triquis, pero no se va a aceptar que haya un regreso del plantón a la Avenida Juárez, la calle no es un lugar para los niños y no vamos a aceptar que se ponga en riesgo a las niñas y los niños”, explicó.

Ayer en la madrugada, el Gobierno de la Ciudad de México reubicó el plantón que desde hace más de un año mantenían indígenas triquis en Avenida Juárez, en atención a una serie de observaciones dirigidas por la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) a la administración capitalina.

En el momento de la reubicación había 30 personas, entre ellos 16 mujeres, 12 menores de edad y dos hombres adultos. Fueron trasladados a un albergue en Valle Gómez, donde tenían una pipa con tinaco de 700 litros, 30 garrafones con agua, así como unidades médica y odontológica. También contaban con baños, comida y colchonetas.

Sin embargo, ayer por la tarde hubo un enfrentamiento en las inmediaciones de este espacio. Batres Guadarrama reveló que la confrontación fue causada por grupos ajenos, como el grupo denominado Resistencia Civil Pacífica. “Con la llegada de otros grupos completamente ajenos a la comunidad triqui, comenzó un enfrentamiento.

“Llegaron aquí un grupo de personas que tienen tomado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, algunos integrantes de un grupo que se hace llamar Resistencia Civil Pacífica y otros grupos, prácticamente deshicieron el albergue, aventaron los sanirent y otras instalaciones”, sostuvo.

Este grupo triqui decidió no mantenerse en Valle Gómez y decidió moverse muy cerca de ahí, en la calle Mapimi, a 15 cuadras aproximadamente. Batres reiteró que mantienen la opción de que sea usado el albergue.

El Secretario también mostró videos de las condiciones en las que vivían, al menos, 40 personas, entre ellas 12 menores de edad. En las imágenes se aprecia fauna nociva, como ratas, y desechos en los alrededores. Además, después de una revisión médica, se detectó que los menores tenían algunas infecciones.

Incluso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México advirtió de la situación de los niños, quienes deambulaban por Bellas Artes sin vigilancia de los adultos.

En un documento fechado el 12 de abril y dirigido al secretario de Gobierno, la Comisión señala que “ha observado que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el mismo no acuden a la escuela; además de que se alejan del campamento sin supervisión de adultos, lo que ha generado que los más pequeños lloren al sentirse extraviados entre la multitud de personas que a diario transitan por la zona y tenga que ir alguno de los adolescentes a buscarlos”.

Esta agrupación de triquis llegó a la Ciudad de México a principios de 2021 en calidad de desplazados, ya que en Tierra Blanca, municipio de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca, tuvo una pugna con otro grupo de la misma comunidad.

El Gobierno de dicho estado no ha logrado hallar una solución para que retornen a su pueblo.

“Queda perfectamente claro que no corresponde al Gobierno de la Ciudad de México la solución de este conflicto, este es un conflicto que deben resolver las autoridades de Oaxaca, es el Gobierno de Oaxaca quien tiene que resolverlo. La Ciudad de México no cuenta con facultades para resolver este conflicto, la Ciudad puede ser solidaria, generosa, hospitalaria, pero no puede resolver conflictos interétnicos o incluso intra étnicos, como es el caso de otro estado de la República”, agregó Batres.

