A una semana de la desaparición de Debanhi, Denys Gastelum de 14 años salió por su teléfono y ahora nadie la encuentra

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata lanzó una ficha por la desaparición de la menor Denys Adriana Gastelum Hernández, de 14 años, quien fue vista por última vez en el fraccionamiento El Quadro, en el municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León.

La alerta por mujeres desaparecidas ha aumentado en Nuevo León. En menos de un mes, el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) ha emitido alertas por más de 20 jóvenes.

La adolescente usaba pantalón negro, camiseta negra y sandalias moradas cuando desapareció el pasado sábado 16 de abril del presente año.

En la ficha de búsqueda se indica que como señas particulares, la menor tiene tatuajes, uno de ellos es un beso en el lado derecho del cuello, así como una luna y un sol en la mano derecha.

Denys Adriana Gastelum Hernández es de tez blanca, tiene cabello rubio y ojos café claro, mide 1.59 metros de estatura y es de complexión robusta.

Guadalupe Hernández, madre de la menor, comentó que el sábado 16 de abril, Denys sale a recoger su teléfono a la casa de su hermano, ubicada a un kilómetro de su domicilio.

Eran alrededor de las 16;00 horas y la niña jamás llegó a su destino. Denys todavía estaba tomando sus clases en línea, su familia llevaba una semana viviendo en la colonia y según su madre, "no tenía amigos".

"No era noche, no eran altas horas, nunca me imaginé que no la volvería a ver, por eso le di la confianza de ir con su hermano, porque ya lo había hecho. Nosotros venimos de Mexicali, Baja California", declaró la madre