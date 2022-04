Indira Vizcaíno nombró a un marino como titular de Ceresos por violencia en Colima

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que en marzo pasado instruyó que un integrante de la Secretaría de Marina, de quien no dio mayores detalles, asumiera la dirección del Sistema Estatal Penitenciario de Colima, en sustitución de Guillermo Ramos.

Dicha decisión se debió a la violencia generada en la entidad por la disputa entre dos grupos del crimen organizado, surgida tras una riña el pasado 25 de enero en el Cereso de Colima, que dejó nueve homicidios de internos y ocho heridos.

“En la dirección de los Ceresos hubo un cambio ya recientemente, ahora está al frente un Marino, desde hace ya pues poco más de un mes, no tengo la fecha exacta”, informó la mandataria estatal en rueda de prensa.

Vizcaíno Silva informó que de momento no tiene contemplado ningún otro movimiento en su gabinete por el tema de seguridad, por lo que garantizó la permanencia del secretario de Seguridad Pública del estado, Manuel Llerandi Ruiz.

Cuestionada por la falta de una postura a través de sus redes sociales u otros medios, ante el incremento de la violencia en la entidad, que ha dejado 272 homicidios dolosos este año, en particular por el asesinato de la maestra Paulina “N”, una niña de 13 años y otros menores de edad, la mandataria estatal aseguró que todas las muertes duelen.

“Cada una de las víctimas, cada muerte duele, cada pérdida de vida humana es lamentable, claro que más cuando se trata de menores de edad, claro que cuando se trata de mujeres es especialmente doloroso”.

“Los posicionamientos en específico de policías estatales han sido justamente porque han sido trabajadores de la corporación de la policía estatal que son quienes todos los días salen a hacer frente justamente a los temas de seguridad”, afirmó.

Colima espera el arribo de 138 mil medicamentos medicamentos que fueron prometidos para hoy

Vizcaíno Silva destacó que independientemente de las investigaciones o de los indicios que se tengan por parte de la Fiscalía, las víctimas siempre deben ser tratadas como tales, como seres humanos y la autoridad tiene que atender todas las recomendaciones de los derechos humanos.

Ante la afirmación del vocero de la Mesa de de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, sobre que no se han registrado víctimas colaterales, pues los ataquen han sido directos, la mandataria indicó que no pueden prejuzgar hasta que no terminan las investigaciones de cada uno de los asuntos.

Sin embargo agregó que esa conclusión se da por parte de un ente que es autónomo y de que es el legalmente responsable de llevar a cabo estas investigaciones.

De igual forma fue cuestionada por la gran cantidad de viajes que ha realizado a la Ciudad de México en lo que va de su gestión, a lo que respondió que todos ellos han traído beneficios a Colima en materia de seguridad, salud y las finanzas del estado. Dijo que no lleva una cuenta específica de cuántos viajes ha realizado, pero aseguró que deben estar transparentados.

