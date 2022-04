Reformas electoral y para la Guardia Nacional están en pie, asegura AMLO

Aun cuando la oposición en la Cámara de Diputados bloqueó la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes en su conferencia mañanera en Palacio Nacional que mantiene su intención de enviar al Congreso las reformas en materia político-electoral y a la Guardia Nacional.

Las anunciadas iniciativas también requieren del voto de las dos terceras partes de los legisladores para ser aprobadas, por ser constitucionales, lo que significa que una parte de la oposición debe respaldarlas para ser aprobadas, bajo el actual esquema de conformación en el Congreso.

“Un acto de traición… diputados respaldaron a saqueadores”: AMLO tras el revés a la Reforma Eléctrica

-A la vista de este resultado del día de ayer, ¿usted mantendría entre sus planes enviar estas reformas constitucionales que ha planteado en materia electoral y para la Guardia Nacional a pesar de que posiblemente la oposición vuelva a hacer un bloque? -se le preguntó.

“Claro que sí. Es que es un asunto de principios. ¿Quiénes son los que se quitan la máscara?, hablando en términos de minería, ¿quiénes son los que muestran el cobre? Es que hay que hacerlo, no es -volvemos a lo mismo- ganar y ganar y ganar y ganar. No, pues así pues vamos a comprarlos. O para no decirlo tan fuerte, vamos a coptarlos y se logra sin problema, pues hay elecciones que les gustarían a ellos cambiar por votos. No, la política es imperativa ético, entonces vamos a ir hacia adelante”, contestó.