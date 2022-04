Sin importar partido, Carolina Viggiano promete apoyo a presidentes municipales de Hidalgo

La candidata de la alianza Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria, anunció que durante su administración se apoyará a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los presidentes municipales, del partido que sean, con apoyo real y sincero.

Reprochó que el gobierno federal desapareciera programas sociales para destinar los recursos presupuestales a obras faraónicas e innecesarias, aseguró la candidata de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria.

Durante una visita por este municipio, donde fue recibida por entusiastas simpatizantes y representantes de la sociedad civil, y de los partidos de la coalición PAN-PRI-PRD, la candidata aliancista señaló que, transcurrida la primera mitad de la presente administración federal, no se registra ningún avance, ninguna obra, nada que se haya hecho por parte del gobierno federal, y, sin embargo, si ha habido mucho retroceso.

En Hidalgo, aseguró, el gobierno de Morena le ha dado la espalda a quienes le brindaron su confianza quitando programas que beneficiaban a las mujeres como Pospera, refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, escuelas de tiempo completo o las estancias infantiles, mientras que los servicios de salud están peor que nunca porque hay desabasto de medicinas, no hay médicos suficientes y la infraestructura hospitalaria no cuenta con programas de rehabilitación y conservación. “aquí solo ha respondido el gobierno estatal”, enfatizó.

Mencionó que hoy los apoyos no alcanzan a las personas de todos los sectores, porque todo se ha incrementado como el aceite, el frijol, el arroz, el maíz, el azúcar, el huevo y aunque se otorguen más recursos económicos dentro de los programas sociales a los ciudadanos; los precios en los productos han subido al doble y en algunos casos al triple de su costo, aunado a que el precio de la gasolina nunca bajó a 10 pesos, como lo habían prometido; por el contrario, sigue incrementando.

Puntualizó que en el campo las cosas no van mejor, hoy el gobierno federal ha quitado todos los subsidios cuando antes había ayuda para ganaderos, para los productores a través de la entrega de insumos. Y advirtió que así el campo no recibe el subsidio necesario, no será rentable.

