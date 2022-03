AMLO muestra su feminismo y conmemora el Día de la Mujer en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador, arropado de colaboradoras y mujeres afines a la 4T, conmemoró en Palacio Nacional el Día Internacional de la Mujer.

Acompañado de gobernadoras, legisladoras, la ministra Loretta Ortiz y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, y colaboradoras que corearon en varias ocasiones la frase: “Es un honor estar con López Obrador”, el mandatario dijo que el país es de los más avanzados en cuanto a la participación de las mujeres.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo referencia al vandalismo que se dan en estas marchas.

“Considero necesario decirlo desde aquí: no es feminista el uso de la violencia, no se puede usar la violencia para convencer de una causa. La violencia es en esencia machista. No se puede condenar la guerra y la violencia en otros ámbitos y festejarla en éste”, aseveró.