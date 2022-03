Fabiola Pensado mantiene la esperanza: Busca a su hijo en fosas clandestinas en Veracruz

Fabiola Pensado Barrera ha caminado sobre fosas clandestinas y clavado una varilla a la tierra para buscar a su hijo Argenis Yosimar, un joven de 20 años que desapareció el 16 de marzo de 2014 en Xalapa, la capital de Veracruz.

Las lágrimas escurren en su rostro cuando piensa en los momentos que no ha podido estar al lado de su pequeño, víctima de una desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, señalado por la presunta participación de policías en dicho delito.

A ocho años de no saber de su hijo, viaja semanas completas a distintos puntos del estado y del país, para continuar su búsqueda en los cementerios ilegales que han sido detectados en Veracruz.

“Lo primero que pienso es cómo sería, cómo será ahora. Lo recuerdo siempre como un chiquillo bien sonriente, bien amoroso y bien bromista. Cuando me siento a ver a los jóvenes, digo: cómo será mi hijo, tendría 28 años, yo creo que ya tendría nietos, él tendría una familia. Pienso en todo lo que me he perdido de él, pues porque me lo desaparecieron y el Estado no me respaldó y no me ha ayudado a buscarlo”, narra con un nudo en la garganta.