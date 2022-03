Estrada Ferreiro, una carga que no se animan a resolver ni el poder ejecutivo ni legislativo: Movimiento Ciudadano

Tras reconocer el esfuerzo, dignidad y talento de las mujeres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Sergio Torres aseguró: en Movimiento Ciudadano seguiremos luchando por el derecho fundamental de las mujeres a la igualdad, la no discriminación en la vida pública y política de México y de Sinaloa.

El líder de la ola naranja en el estado lamentó que existan posiciones tan cerradas y lamentables como la de Estrada Ferreiro que señaló que “la mujer misma propicia que le causen daño porque no hace caso a las recomendaciones”, las que calificó como vergonzosas e indignantes, así como sus ataques a periodistas, medios de comunicación, al poder legislativo y ejecutivo, sin que nadie le ponga un alto.

“Es un Gabino Barrera, no entiende razones” que no ha sabido gobernar, no ha aprendido a ser solidario con adultos mayores, discapacitados, con sus propios trabajadores y jubilados, ni con las viudas de los policías, a pesar de haber recibido la instrucción del presidente de la república, de quien se dice muy amigo.

Si al menos estuviera haciendo un buen gobierno, agregó Sergio Torres, pero no, su administración está llena de irregularidades y cero resultados, como los desvíos que ha documentado la Auditoria Superior del Estado (ASE) por cifras millonarias de desvíos de recursos públicos, desaparición de participaciones federales y gastos indebidos en la nómina y pagos a trabajadores eventuales fantasmas.

Fue claro al señalar que es hora de pensar en el juicio político para destituir a este funcionario que afecta la vida de más de un millón de habitantes de Culiacán, que no respeta a la ciudadanía, que es un desagradecido con el pueblo que confió en él y le brindó su voto para que llegara a la presidencia municipal.

“Es el peor presidente que ha tenido Culiacán, no se ha dado cuenta que la sociedad sigue adelante sin él, que no lo necesita, su única aportación son los memes que genera con sus groserías y ocurrencias”, puntualizó Sergio Torres.

Cuén: o renuncia o lo despiden, porque respeto y coordinación no hay

“Quienes conocen un poco al maestro Cuén, no se explican cómo sigue en el gabinete, ni tampoco porque Rocha no le pide la renuncia”, pues en cada oportunidad, el gobernador lo golpea políticamente, lo ningunea y lo llama “ese secretario” como si no fuera parte de su gabinete ni integrante de su gobierno.

Esta situación pone en riesgo la vida de los sinaloenses, pues de las decisiones en esa secretaría de penden los servicios, medicamentos y atención a las familias que padecen enfermedades.

Querétaro y sus gallos

Como cínica y cómoda calificó Sergio Torres la posición del mandatario federal de no asumir nunca responsabilidad alguna, lo que genera el clima de violencia e impunidad que vive el país, “los hechos en Querétaro nos dice que la violencia está en espera en cualquier espacio público, en el lugar menos pensado”.

Como “comportamientos heredados por gobiernos neoliberales” calificó los hechos de violencia que han dado vuelta al mundo. “López Obrador ha puesto la tablita muy baja para todos los gobiernos de morena, y la mejor prueba es el alcalde de Culiacán”.

