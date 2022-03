Mariela Gutierrez, la alcaldesa de Tecámac, destaca importancia de las mujeres en al 4T 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado se llevó a cabo el encuentro de mujeres gobernadoras, alcaldesas y presidentas municipales que son parte de la Cuarta Transformación del país, movimiento presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su intervención, la alcaldesa del municipio de Tecámac, Mariela Gutierrez, señaló que las mujeres que pertenecen a la 4T son aquellas que han roto barreras mentales, sociales y hasta legales para acceder al poder y decir Si hay de otra.

Vamos a consolidar la transformación y seremos las mujeres la principal y más decidida avanzada de la defensa del derecho del pueblo a la felicidad y a la esperanza".

Acotó que se pude gobernar con honestidad y austeridad, sin excesos ni frivolidades.

Desde esta plaza de la República, abrazadas por los ideales y el espíritu de lucha de aquellas mujeres que han trascendido en la historia de las tres grandes transformaciones de la patria, venimos de todos los rincones del país a unirnos en una sola voz para condenar toda forma de violencia y discriminación en contra de nuestras hijas, madres, compañeras y abuelas", dijo.



Respecto a las críticas que ha recibido el nuevo gobierno del país, Gutiérrez Escalante dijo que se están equivocando.

Ni sus infamias, ni sus calumnias podrán detener o revertir la decisión de la mayoría de los mexicanos. Vamos a consolidar la transformación y seremos las mujeres la principal y más decidida avanzada de la defensa del derecho del pueblo a la felicidad y a la esperanza".

En asamblea nacional de mujeres de la 4T, Mariela Gutiérrez propone sumar un cuarto precepto a los de no mentir, no robar y no traicionar, debemos ser eficientes quienes somos representantes populares y servidores públicos.

Dar más resultados en menos tiempo y con menos recursos".

El evento fue encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvieron presentes la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; Colima, Indira Vizcaíno; Guerrero, Evelyn Cecia Salgado; Tlaxcala, Lorena Cuéllar; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero; la integrante de la Cámara de Diputados, LXV Legislatura por Yucatán, Rocío Natali Barrera Puc.

dhfm

Seguir leyendo:

Claudia Sheinbaum conmemora encuentro sobre derechos de la mujer a días del 8M

Alcaldes de Tecámac, Mariela Gutiérrez se siente orgullosa de presidir la Asociación de Autoridades Locales de México