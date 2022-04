XIV Congreso de Jóvenes: un viaje 360 por los retos del presente

Durante el 30 y 31 de marzo se llevó a acabo en la Ciudad de México uno de los eventos más importantes del año, el XIV Congreso de los Jóvenes, organizado por la Universidad Panamericana en el que se abordaron todos los temas que necesitan la atención de la juventud con la finalidad de crear un foro de reflexión del presente para incidir de una mejor manera en el futuro.

Los aspectos más relevantes del evento fueron que los influencers son de gran inspiración y admiración para los centennials y que en este espacio pudieron mostrar el lado b del éxito y la fama, que consiste en que los sueños se pueden hacer realidad pero necesitan aventarse a hacer lo que les apasiona sin miedo a fracasar, ni al heat de la redes sociales, aprender y mejorar.

Día 2

Durante el día 2, Juanpa Zurita fue recibido con porras, olas y gritos de emoción, el influencer comentó que la energía que sentía era "muy bonita". La amena charla que sostuvo con Alejandro Cacho en el podium fue rica en mensajes inspiradores como que los sueños son 1% inspiración y 99% trabajo y que lo único constante en la vida es el cambio.

Arturo Islas, activista ambiental e influencer durante su ponencia lanzó al público la pregunta ¿Cuál es la realidad de que se explote la naturaleza? La respuesta..."porque no tenemos la capacidad de ser felices con el aquí y el ahora y la compramos" e invitó a los jóvenes a no quedarse callados a no limitar sus sueños "si hay algo que quieres proponer para mejorar las cosas, alza la voz".

El panel "Comprometidas con México" moderado por Adela Micha en el que participó Olimpia Coral, activista de los derechos de la mujer y Romina Contreras, primera alcaldesa mujer de Huixquilucan abordó uno de los temas más sensibles en la sociedad mexicana, la violencia contra la mujer en la que Olimpia puso sobre la mesa todas aquellas creencias que durante años han normalizado el abuso contra el sexo femenino.

El creciente deterioro ambiental fue otro tópico que se abordó a través de un panel sustentable con Alejandra Vázquez, directora de medio ambiente de grupo Bimbo, Jorge Richards director de WWF México y Dieter Holtz, CEO de Upfield North Latam, éste último compartió que la proteína animal genera más gases invernaderos que cualquier otra actividad humana, "si 2 veces a la semana nos alimentamos a base de planta se beneficiaría al aire lo mismo que 14 mil millones de árboles"

La presentación de Rorro Echávez fue una gran muestra de amor de la que todos fueron parte al presentar la canción "Superman" dedicada a su papá además de este sentido momento compartió cinco consejos: 1) No olvides tus raices 2) Nadie va a cumplir tus sueños por ti 3) Busca como sí lograr tus metas 4) No juegues el papel de víctima 5) Vas a poder acompañado.

La colombiana Marcela Loaiza, víctima de explotación sexual por parte de la mafia Yakuza compartió su historia de terror que la llevó al punto de querer suicidarse. Loaiza logró superar esta experiencia hasta que encontró la empatía y apoyo psicológico que necesitaba y hoy día trabaja arduamente para prevenir que otras jóvenes vivan lo mismo que ella.

La encargada de cerrar con broche de oro el programa del XIV Congreso de los Jóvenes fue la alpinista Viridiana Álvarez, récord Guinness al ser la primer mujer latina por subir las 3 montañas más altas del mundo, ella se inició en el alpinismo a sus 30 años sin amplia experiencia pero siguiendo su voz interna.

Viridiana contó lo retador que puede ser el alpinismo como quedarte sin dedos por no cambiarte los calcetines mojados antes de dormir, quemaduras graves, arriesgar tu propia vida, “todo lo que quieres tiene un costo y lo consiguen quienes están dispuestos a pagar por ello, pero tiene un costo más caro no intentarlo”.

Y para cerrar esta gran aventura queda bien compartir con los jóvenes que “solo existe una vida, no existen segundas oportunidades y si no hacen realidad sus sueños nadie lo va a hacer”