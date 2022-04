Ricardo Sheffield no se baja de la contienda; buscará ser gobernador de Guanajuato

Ricardo Sheffield, procurador Federal del Consumidor, no descarta ir tras la gubernatura de Guanajuato; comentó que una vez ya la peleó, y lo puede hacer dos veces, pues "es su derecho".

"Yo tengo como tú, derechos políticos. Yo no estoy limitado en mis derechos políticos y uno de ellos es elegir y ser electo. Entonces, yo he buscado ser gobernador de Guanajuato y lo voy a seguir buscando ¿por qué no? ¿Quién me lo prohíbe? Cumplo los requisitos de ley, lo quiero hacer, lo puedo hacer, lo voy a hacer", afirmó.

En entrevista con Adriana Delgado para El dedo en la llaga, indicó que la política es la más noble actividad del hombre "y si lo quieres ver como un católico practicante, es el mejor medio de santificación que puedes tener o de salvación".

Recordó que salió del PAN, donde militó por 24 años, debido a que se alejó de sus principios y valores en los que él siempre creyó y se ha ido deteriorando "de una manera que me resulta hasta vergonzosa".

Sin embargo, reconoció que Acción Nacional tuvo un papel importante, hizo un cambio para Guanajuato, pero se vio afectado cuando las extremas derechas y los burócratas tomaron el control del partido, a las que "lo único que les interesa es seguir sacando para comer".

Aseguró además que la alianza PAN-PRI-PRD, tanto en Guanajuato como en todo el país, es totalmente pragmática.

"Para el PRD y el PRI es una alianza de sobrevivencia, pero lamentablemente yo creo que una alianza de muerte para los tres al final porque los partidos se sostienen por sus principios y su ideología, y cuando la pierden, pierden razón de ser", manifestó.

El gobierno y el sector empresarial

De acuerdo con el titular de la Profeco, el presidente Andrés Manuel López Obrador jamás ha atacado a los empresarios ni ha tomado una decisión que afecte al sector privado en el país, ninguna que afecte a una empresa en particular.

"El aeropuerto afectó a algunas empresas en particular, pero no trata de esto de una reforma estructural que dañe al sector, a cualquier sector privado, yo no lo veo de esa manera y además yo soy un profesionista y un empresario, también un político de Morena", destacó.

Añadió que este gobierno no ha tomado ninguna decisión que desmotive la inversión extranjera en general, ya que incluso la reforma eléctrica está dejando un porcentaje alto de participación extranjera y está respetando los acuerdos que ya han transitado.

"Al contrario, el tipo cambiario que tenemos, la renovación del T-MEC y los números reales finales de cada año en inversión extranjera directa, nos hablan de todo lo contrario, nos hablan de que es un gobierno que favorece la inversión, seguimos siendo de los primeros 10 receptores de capital extranjero".

Explicó que el único sistema que ha probado en el mundo ser eficiente es el mixto.

"Hay un sistema de absoluto libre mercado, que ya no existe y un sistema de absoluto control del estado, que ya no existe tampoco. China tiene un sistema mixto, Rusia tiene un sistema mixto, estos dos países se lograron desarrollar en el Siglo 21 porque optaron por un sistema mixto, migraron de un control total del estado a un sistema en el que también interviene el libre mercado pero no con la voracidad de un libre mercado total sin ninguna regulación".

La inflación en México

Respecto a los factores que han intervenido en el proceso inflacionario del país, Sheffield señaló que el coronavirus es uno de los principales, así como la invasión de Rusia a Ucrania.

"Con eso se vino un problema en el mercado de los petrolíferos que también provoca inflación porque ya subieron todos los nitratos, todas las bases para los abonos en el campo, tres veces, 300% de aumento en los abonos para el campo, ¿eso es culpa del gobierno? No", apuntó.

Indicó que la inflación se vuelve el impuesto más costoso que puede pagar un ciudadano y resulta mucho más grave para la gente que menos tiene, "por eso es importante que cualquier gobierno intervenga para detener los procesos inflacionarios".

El titular de la Profeco comentó que actualmente sólo está controlado el precio del gas LP; sin embargo, no es un control estricto, ya que no hay un solo precio y no es obligatorio, "es un control mediante precios máximos en 145 regiones, que se ajustan semanalmente, porque normalmente tendrías en un estricto control de precios, para México el gas vale tanto y se acabó".

"Ahorita prácticamente todos los proveedores ya están en el precio máximo porque se ha venido agotando su margen de maniobra o su margen de operación, no solo de utilidad, incluso de operación y en consecuencia y yo creo que sería muy complejo repetirlo por otros seis meses".

En el caso de productos como el limón, dijo que hay una escasez muy clara, debido a que la cosecha de Michoacán ha salido muy tarde y ha sido muy lenta.

"El limón no ha entrado en el volumen que debía de entrar de acuerdo a las cosechas, ha entrado tarde, ha entrado lento y esa entrada lenta y tardía ha hecho que el precio se vaya, pues estaba ya en $70 pesos, ahorita otra vez ya subió a $90 y $100 pesos, está a $92 pesos ahorita sin semilla, que es el más caro y a $70 pesos con semilla, promedios nacionales".

Explicó que podría promover, en caso de ser necesario, una denuncia penal como procurador federal del consumidor cuando se incumplan las leyes del país, "yo soy el representante de los 130 millones, números redondos, de consumidoras y consumidores en México y ya lo he hecho, no en este tema en particular, pero en otros".

Añadió que el Estado puede intervenir y en este caso interviene a través de la Profeco, ejerciendo el derecho de los y las consumidoras de México.

Para ello, se apoyan del Banco de México, del Inegi, de las cámaras sectoriales empresariales y de un equipo de actuarios y matemáticos que que antes no había en la Profeco.

"Anteriormente no les gustaba hacer valer la Ley Federal de Protección al Consumidor y otras leyes que se correlacionan", expresó.

Finalmente, manifestó sentirse honrado, ya que ningún otro procurador en la historia de este país, tuvo una interrelación directa con el Ejecutivo Federal.

"Me siento honrado por ello, siento que he hecho un gran equipo con el señor presidente, lo entiendo en sus objetivos, los comparto plenamente y eso me ha ayudado a trabajar mucho para bien de las y los consumidores de nuestro país y de los consumidores que nos visitan, porque los turistas también son protegidos por la Profeco".

