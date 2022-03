Narcoseries presentan un mundo color de rosa con actores guapos y personajes sometiendo autoridades: AMLO

Durante su conferencia matutina de este jueves 31 de marzo, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra las llamadas narcoseries pues aseguró que este tipo de producciones presentan el mundo de las drogas “de color de rosa”, por lo que incentivan a la juventud a consumir todo tipo de estupefacientes y representan un obstáculo en el esfuerzo que realiza el gobierno federal para reducir los índices de consumo de estas sustancias.

“Todo se maneja en series, en Netflix, donde hasta se pintan mundos color de rosa, bandas de delincuentes, de narcotraficantes, con actores hombres y mujeres guapas, residencias, carros últimos modelos, alhajas, ropas de marca, poder, someten autoridades, poder y todo eso de las series, pero no se conoce esto otro que duele mucho, la destrucción, sobre todo a jóvenes”, señaló el mandatario originario de Tabasco.

En ese sentido, el presidente de la República Mexicana enfatizó que su administración está enfocada en atender a los jóvenes pues es este sector poblacional el que está más propenso a utilizar este tipo de sustancias.

“Es un problema grave por la pérdida de jóvenes, por eso, queremos atender las causas, atender a los jóvenes, el que nadie se sienta sin posibilidad de ser feliz sin utilizar drogas y que se informe que la felicidad, si es que se produce a través de las drogas, que se trata de una felicidad efímera, pasajera, transitoria, que luego se convierte en infelicidad y que genera muchos daños al que las consume y a los familiares es muy doloroso todo eso”, sentenció.

En otro momento, el mandatario hizo énfasis en que la legalización de drogas en el país como la mariguana no se ha podido realizar debido a que el consumo entre la juventud es muy alto e incentivado por estas narcoseries, además, señaló los altos índices de violencia que aún prevalecen en territorio nacional por causa del crimen organizado, por lo que aseguró que se seguirán buscando alternativas para regular esta lamentable situación.

Para finalizar, Andrés Manuel López Obrador también descartó que se pueda legalizar, por ahora, el uso de algunas sustancias psicotrópicas para uso medicinal, pues en la mayoría de los casos la materia prima termina en manos del crimen organizado, quienes la emplean para crear drogas.

“Hay muchas distorsiones, esa droga sintética llega encubierta con solicitudes de laboratorios y supuestamente las van a usar para fines médicos, pero no sucede así, se han decomisado drogas sintéticas que según van a laboratorios, pero no hay ningún laboratorio, son casa de particulares, entonces vamos a seguir tratando el asunto, aún no hay una decisión tomada, estamos analizando lo que más convenga”, sentenció.

