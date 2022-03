Comando armado secuestra 'por error' a 2 niños y los libera horas después en San Luis Potosí

Los dos menores sustraídos con violencia el pasado 19 de marzo en la colonia Satélite de la capital potosina, fueron liberados sanos y salvos por sus captores este miércoles y la principal línea de investigación es que se trató de una confusión, informó esta tarde el titular de la Fiscalía General del estado de San Luis Potosí (FGESLP), José Luis Ruiz Contreras.

En conferencia de prensa el fiscal detalló que en seguimiento a unas llamadas telefónicas, desde ayer les pisaban los talones al grupo armado y tenían indicios de la ubicación donde tenían a los menores, pero que sus captores finalmente los liberaron en el bulevar Rocha Cordero, cerca de la colonia donde se los llevaron; precisó que no hay detenidos y descartó que se haya tratado de un secuestro o un posible reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada.

“Una de las líneas de investigación que tenemos es que existió una confusión en la privación de los menores, insisto, no hubo ninguna exigencia, ningún reclamo de dinero o afectación económica a la familia y los menores no están golpeados, simplemente se dio el hecho bajo esa posiblemente confusión”, subrayó.

En el caso de Nayeli Alfaro Silva de 25 años de edad desaparecida el 24 de marzo en la colonia Rivas Guillén, en Soledad de Graciano Sánchez, el fiscal Ruiz Contreras mencionó que han reducido los cuadrantes de búsqueda y que hoy darán un informe de los avances en la investigación a la familia y a su madre, principalmente.

Sin embargo, el titular de la FGESLP dio una pista, pues reveló que si bien su compañero sentimental fue quien solicitó el auxilio para localizarla “lo cierto es que hasta este momento ya no tenemos contacto con él, no sabemos si está privado (de la libertad), por parte de la Fiscalía no existe ninguna restricción en su persona ni mucho menos lo tenemos detenido”, indicó.

Fuentes de la propia Fiscalía informaron a este reportero que es el principal sospechoso, pero que aunque lo tienen ubicado no pueden detenerlo ya que “aún no existe cuerpo del delito”.

Respecto al levantón a Brenda Magdalena González Ibarra de 36 años de edad por parte de un grupo armado el pasado viernes en la colonia Los Álamos cuando dialogaba con su vecino, el fiscal general potosino dijo que no se descarta tema laboral, pero insistió en que una de las líneas de investigación es que “posiblemente sea parte de reacciones de la delincuencia organizada en cuanto al acto privativo a su persona, seguimos varias líneas de investigación, espero tener resultados en las próximas horas”, adujo.

Ruiz Contreras dio a conocer que existen 34 carpetas de investigación abiertas relacionadas con desaparición o no localización de igual número de personas, de las cuales no hay reporte de pérdida de la vida ni exigencia de rescate y tampoco situación de un posible reclutamiento por parte del crimen organizado, aunque reconoció que esta situación ha generado psicosis en la población por la emisión de las alertas.

En tanto, una nueva Alerta Amber fue emitida esta tarde por la desaparición de otro menor el cual fue visto por última vez ayer martes en la colonia Industrial Mexicana de la capital del estado; sin embargo la FGESLP más tarde informó que fue localizado en la ciudad de Querétaro y ya sus abuelos se trasladan allá para ser entregado.

