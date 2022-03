PRD pide el desafuero de la diputada Úrsula Salazar para aclarar acusaciones de corrupción

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió el desafuero de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas, para que corresponde a las acusaciones de corrupción de que ha sido objeto.

Rosario Vargas Sánchez, secretaria General del Comité Estatal del PRD; Roxana Luna, secretaria General del Consejo Nacional; Verónica Juárez Piña, delegada del Comité Nacional del PRD y la exdiputada María del Carmen Hernández Paz condenaron los actos de corrupción en el Congreso del Estado y en particular los cometidos por una mujer.

Rosario Vargas Sánchez sostuvo que los actos de corrupción por los cuales ha sido denunciada la diputada Salazar Mojica son vergonzosos, denigrantes y no representa las mujeres. Ninguno ciudadano puede sentirse representado por mujeres como Úrsula Patricia, insistió.

En redes sociales circulan audios en los cuales la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado pide “moches” a proveedores del Congreso por haber gestionado contratos y agilizado los pagos.

Ante esta serie de acusaciones, Salazar Mojica señaló que el audio difundido es falso y acusó al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca de fabricarlo.

“No es un audio que me corresponda, es falso completamente. La tecnología puede hacer maravillas, para bien y para mal. Sabemos bien que se desgastan por fabricar este tipo de situaciones", explic�� la legisladora.

Alistan sanciones

Por su parte, Verónica Juárez, apuntó que Úrsula Patricia Salazar debe ser desaforada del Congreso del Estado o al menos solicitar licencia para que responda a los señalamientos de corrupción.

Insistió en que sería pertinente que la diputada Salazar Mojica presente la denuncia, pero a las vez se investigue a ella y responda por las acusaciones de cobro de “moches”.

Juárez Piña, indicó que exigirán a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción realice una investigación que se esclarezcan los hechos, a la vez que la diputada Patricia Salazar responda.

Recalcó que por congruencia Salazar Mojica debería solicitar licencia y enfrentar las acusaciones de corrupción.

Los morenistas contradicen sus principios, de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, y han incurrido en una serie de actos de corrupción tanto en el gobierno federal, como la Ciudad de México y en aquellas entidades y ciudades en las cuales son gobierno.

A su vez Roxana Luna apuntó que Morena no se cansa de mentir pues resulto ser más de lo mismo y apuntó que el hecho de una mujer sea acusada de corrupción pone en mal a las mujeres de Tamaulipas a quienes incursionan en la política, la vida pública.

Recalcó que se están desviando recursos públicos para el enriquecimiento de una persona cuando debieran servir para ayudar a las madres solteras, a ayudar en las estancias infantiles y otros programas y se lo roban desde el Congreso del estado los morenistas las y los diputados para su enriquecimiento de manera ilícita.

Sigue leyendo

Revelan audio en el cual sobrina de AMLO exige “moche” a proveedores del Congreso de Tamaulipas

Morena propone en Tamaulipas incrementar sanciones en delitos contra menores

LXV Legislatura del Congreso de Tamaulipas rinde protesta