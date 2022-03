AMLO celebra que SCJN liberara a Alejandra Cuevas; instruye darle “toda la protección y apoyo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en la Mañanera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán, encarcelada desde octubre del 2020 por el supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Por lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal instruyó al secretario de Gobernación darle “toda la protección y apoyo” que necesite Alejandra Cuevas.

En su conferencia Mañanera, señaló que la resolución de la Corte evidencia la autonomía del Poder Judicial y el respeto en la división de poderes en México, donde el “Ejecutivo ya no es el poder de los poderes y esto es el cambio”, contrario a lo que sucedía en el pasado.

Resaltó que es “bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

“Yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de derecho . Antes esto no sucedía, antes era un verdadero Estado de chueco, no de derecho”, dijo.

López Obrador señaló que hay “muchos ejemplos” del pasado, donde el Ejecutivo intervenía en las decisiones de los otros poderes, Judicial y Legislativo.

Puso de referencia la reciente declaración del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en la que acusó que fue presionado desde la presidencia de Felipe Calderón para proteger a la familia de su esposa, Margarita Zavala, en el caso del incendio de la Guardería ABC.

“Baste con lo que declaró el actual presidente de la Suprema Corte de cómo fue presionado en el gobierno de Calderón, desde el Ejecutivo, para que cambiara su resolución. Eso ya no sucede. Ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula, el Ejecutivo ya no es el poder de los poderes y esto es el cambio”, apuntó.