Tren Maya pudiera afectar paso de fauna silvestre poniendo en riesgo a decenas de especies: AZCARM  

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) le exige al gobierno federal que sí construya los pasos de fauna silvestre o corredores biológicos que se habían comprometido a realizar en el proyecto del Tren Maya y que tras el “decretazo” del Presidente están contemplando obviar, hecho que convertiría al Tren Maya en la obra más amenazadora para la fauna silvestre de nuestro país.



El Presidente de la AZCARM, Ernesto Zazueta, advirtió que el decreto sobre obras prioritarias aprobado el 22 de noviembre por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría tener un efecto muy peligroso sobre las obras del Tren especialmente en los tramos 5, 6 y 7 que van desde Playa del Carmen, Quintana Roo, hasta Escárcega, Campeche, pues con este llamado “decretazo” la Fonatur no tendrá que esperar a que se apruebe la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni ningún estudio sobre la fauna y flora ni ningún permiso o requerimiento de protección a la misma.



“Con el decretazo se obviaron los estudios sobre fauna silvestre y todas los efectos negativos que tendrán las obras del Tren Maya en la biodiversidad de cada tramo. Además, sabemos que ya están pasando por alto los corredores biológicos que se habían planeado y que hubieran convertido a esta obra en un proyecto realmente sustentable. Sin estos pasos de fauna silvestre ya no podrá haber intercambio genético de las diferentes especies que ahí habitan a través de una conectividad ininterrumpida, por lo que aves, monos, felinos, etc. (ya de por sí muy amenazados), podrían terminar por desaparecer al cabo de unos cuantos años de operación del Tren Maya”.



Zazueta Zazueta precisó que los corredores biológicos no son un capricho ni una exigencia millonaria sin sentido, son indispensables, vitales para mantener la diversidad biológica y para mantener la continuidad de los procesos biológicos ya que permiten que los animales se dispersen y lleguen a lugares mucho más lejanos del sitio en el que nacieron para reproducirse y no extinguirse al evitar la endogamia o consanguinidad, un problema ocasionado por el apareamiento de animales emparentados entre si. En las obras del Tren Maya se requieren pasos aéreos y a desnivel o subterráneos para especies como monos araña, saraguatos, jaguares, yaguarundís, entre muchos otros”, precisó.



En tanto, el especialista en vida silvestre demandó a Fonatur y al Presidente de la República que las obras del Tren Maya protejan todo el sistema de cenotes de la región, pues recalcó que es la única fuente de agua dulce que hay y de esta agua depende gran parte de la fauna silvestre, sobre todo en épocas de sequías como las que se avecinan y como las que estamos padeciendo más severamente cada año a causa del cambio climático.

mgm