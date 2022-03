Quiero a mi hijo de regreso: familia acusa a supuestos policías de secuestrar a dos menores de edad

Familiares de un par de adolescentes desaparecidos desde el sábado 19 de marzo en San Luis Potosí denunciaron que fueron detenidos por hombres vestidos como policías federales.

Por tal motivo, bloquearon el Eje Vial “Ponciano Arriaga”, justo frente a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para demandar la localización de los menores de edad.

Dos contingentes con cartulinas y fotografías de los niños desparecidos interrumpieron el flujo vehicular en ambos carriles, lo que ocasionó roces con algunos automovilistas, pues el bloque fue en horas de alta concentración de tráfico.

Lidia, madre de uno de los desaparecidos dijo que hace 11 días personas armadas y con uniformes de oficiales federales acudieron al domicilio de su mamá, donde se encontraban las presuntas víctimas, quienes son primos, en el número 554 de la calle República de El Salvador, en la colonia Satélite.

No se sabe dónde están los menores de edad.

“Quiero a mi hijo de regreso, vivo se lo llevaron y vivo lo quiero”, expresó en medio de llanto y señaló que buscó en uno de sus eventos al gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona, quien se comprometió a ayudarla, pero en lugar de obtenerlo borraron la ficha de búsqueda en la FGESLP.

Mencionaron que han acudido al Servicio Médico Legal y a diversos hospitales en busca de los menores, pero no los han encontrado.

“No tiene vicios ni malas juntas, por eso exijo a las autoridades que me ayuden a buscarlo, porque no me voy a detener hasta que me escuchen, porque vamos a bloquear no sólo aquí sino varios puntos de la ciudad hasta que el gobernador o el fiscal nos escuchen”, expresó la mujer.

Durante la manifestación hubo llanto y gritos de desesperación de parte de los familiares; incluso reclamaban al gobernador Ricardo Gallardo y al fiscal José Luis Ruiz Contreras que se preocupaban más por abrir carpetas de investigación en contra de violentadores de perros y construir clínicas caninas, que buscar a los dos menores de edad desaparecidos.

