Piden búsqueda de personas desaparecidas cada tres semanas y atención a colectivos locales en Jalisco

Cada tres semanas como mínimo, deberían hacer búsqueda en campo de personas desaparecidas en Jalisco en acompañamiento con colectivos de familiares locales sin que deban venir de otras entidades, como el grupo nacional de Madres Buscadoras de Sonora, para que sean apoyadas, denunciaron este lunes integrantes del colectivo Esperanza de Luz, quienes se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno.

Montserrat Zamora, integrante del colectivo Esperanza de Luz y quien busca a su hijo Rogelio Hernández Zamora desde el 03 de noviembre del 2021, dijo que las mesas de trabajo que se hacen con las autoridades de Fiscalía y de la Comisión de Búsqueda son más una simulación por la falta de personal y al menos a ellos, solamente se les escuchó en la primera, pero no obtuvieron seguimiento de sus casos después.

“Hay una Fiscalía especializada en personas desaparecidas, pero la conforman cuatro ministerios públicos, o sea no puedes tener cuatro ministerior públicos para 16 mil carpetas de desaparecidos, es insuficiente el personal y a parte es insuficiente su forma de investigar, hace falta personal en todas las áreas, en Fiscalía, en Gobernación, en la Comisión Ejecutiva, los asesores son para las víctimas de todos los delitos, imagínense toda la cantidad de gente que tienen que atender, por eso no se dan abasto ni atienden como deben de atender”, acusó.

La manifestación, que se llevó a cabo afuera de Palacio de Gobierno, estuvo acompañada de pancartas y lonas con fotografías de personas desaparecidas en todo el Estado, pero principalmente en municipios del área metropolitana de Guadalajara.

Así, en la calle, cuando descendía de su camioneta para dirigirse a Palacio de Gobierno y con la amenaza de que “no le griten por que se va”, así fue como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, “atendió” a un grupo de 120 manifestantes integrantes del colectivo local Esperanza de Luz quienes pedían que se dejen las simulaciones en las mesas de trabajo de búsqueda de personas y exigen contratación de más personal para atender a las familias que tienen personas sin localizar en el Estado.

El mandatario se comprometió a que el próximo miércoles a las 12 del día les atenderá para conocer su situación y les dijo que se revisarán los avances en las mesas de trabajo establecidas para atender a las familias.

Además, lamentaron que tengan que venir de otras entidades a buscar personas, como el grupo de Madres Buscadoras de Sonora, para que les puedan dar acompañamiento en la búsqueda en campo porque a los colectivos locales, se limitan a decir que investigarán, pero sin atender sus denuncias.

“Queremos apoyo en las búsquedas porque si no vienen las de Sonora no apoyan, porque no tienen elementos, porque no pueden, porque no tienen tiempo; a las de Sonora sí les brindan el apoyo porque como jalan medio nacionales pero a las que somos de aquí del Estado no nos apoyan, eso es uno de los puntos a tratar, que haya búsquedas de mínimo cada tres semanas para los de Jalisco, no solamente para el de nosotros, para los de Jalisco”.

De acuerdo con información de Comunicación Social del Gobierno de Jalisco, de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2022 han sido localizadas ocho mil 805 personas, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid).

