Gobernador Rocha promoverá revocación de mandato pero para que la gente vote a favor del presidente

Culiacán, Sinaloa - Porque no se puede quedar al margen ante las embestidas de grupos conservadores que pretenden detener los avances que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación además de que se dice partidario del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Sinaloa, no solo promoverá que la población participe en la consulta de revocación de mandato, sino que lo hará a favor de que el presidente siga ocupando el cargo.

Rubén Rocha Moya argumentó que, de conformidad con el criterio de interpretación que se hizo en ambas cámaras legislativas (diputados y senado) y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, estará haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión.

El mandatario estatal dijo que su defensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la está haciendo porque hay una avalancha armada por todos los conservadores y enemigos de esta transformación.

Además, precisó que no ha girado instrucciones a los miembros de su gabinete para que participen en el mismo sentido, pero lo podrán hacer en pleno ejercicio de su libertad de expresión toda vez que no se violenta ninguna normatividad legal de conformidad con el criterio de interpretación que así fue explicado por el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

En este decreto, se establece que no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables lo que significa que todo servidor público tiene la posibilidad, la facultad, concerniente a su libre opinión a su libre expresión de hacer las valoraciones o ponderaciones que correspondan al trabajo público que ha venido realizando el señor presidente de la República.

Finalmente, Rocha Moya reiteró que no puede mantenerse al margen, en principio, porque es partícipe del proceso de transformación que se está instaurando en el país; segunda, porque es partidario al 100 por ciento del presidente Andrés Manuel López Obrador y, tercera, porque el proceso de revocación de mandato, es un logro de la democracia y el sentido de la misma, es consultar a la ciudadanía si desea que el presidente continúe o no, procedimiento que es un logro de la democracia y que antaño no se practicó y se condenaba a la población a tener que aguantar a un mandatario a pesar de que no hiciera bien su trabajo.

