Escuela Primaria “Cristóbal Colón” ya no sería puesta en renta por el dueño, afirma Sheinbaum

El dueño del espacio de la Escuela Primaria “Cristóbal Colón” ya no quiere rentarlo, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Esa escuela era un espacio rentado por la Secretaría de Educación Pública, que tiene problemas estructurales, el dueño del inmueble ya no quiere rentarlo para escuela, entonces no solamente es el tema de arreglarlo, sino que además es un espacio rentado y el dueño ya no quiere que sea escuela”, dijo en entrevista con los medios de comunicación.