Sheinbaum ordena investigación a policías que "jalonearon" a niñas en la CDMX

Recientemente se viralizó un video en el que se ve cómo policías intentaron someter a unas niñas, luego de que ellas intentaron “ayudar” a su padre en calles de la Roma Norte, quien a su vez había sido infraccionado. Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó una investigación por el mal uso de la fuerza en contra de las infantes.

"Respecto al video que circula en redes sociales he solicitado al secretario de @SSC_CDMX inicie investigaciones.", escribió en su cuenta de Twitter.

¿Qué es lo que ocurrió?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que algunos de sus elementos trataron de hacer una detención en la colonia Roma Norte la tarde de ayer (martes 2 de marzo) en la calle Orizaba y su esquina con la calle Coahuila, luego de que un uniformado le marcó el alto a un conductor de una motocicleta debido a que iba sin placas de circulación y permiso provisional.

Según se informa, los oficiales llevarían al sujeto a un depósito vehicular para aclarar su situación, por lo que comenzaron a caminar, pero al llegar a la esquina de la calle Querétaro, el ciudadano comenzó a gritar y golpeó a los agentes. Poco después arribaron la esposa e hijas del sujeto, quienes lo rodearon para evitar que se lo llevaran, lo cual terminó en gritos y empujones; parte de esto quedó grabado. Luego del alboroto, la policía llevó al hombre al Juez Cívico, quien definirá la sanción correspondiente.

Sin embargo, el colectivo "Ni Un Repartidor Menos" aseguró que el sujeto es miembro de su movimiento y que en realidad el argumento para capturarlo fue “faltarle el respeto” a uno de los oficiales. El uniformado que en un principio realizó la detención, y de quien se presume no es de tránsito, solicitó el permiso vehicular al no verlo visible, el repartidor Alex “N” comentó que si traía permiso vigente pero no a la vista, lo mostró y siguió su camino alegando con el oficial. Momentos después, cuando fue sometido en el piso, unas oficiales jalonearon también a las dos niñas menores de edad, quienes asustadas trataban de defender a su padre.

Con información de Leslie Pérez