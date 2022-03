Detención de 'El Bronco' sería una venganza, asegura su abogado

Víctor Olea, abogado del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, comentó que la detención de su defendido es una acción "reprobable que manifiestamente se trata de una venganza de carácter político, y no solo lo digo yo, lo dijo el propio presidente de la República, pienso que hay datos que orientan a llegar a esa conclusión".

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, dijo que el hecho de que no lo hayan citado nunca al exgobernador y hayan ejecutado su aprehensión, cuando tiene escoltas estatales por ley y es localizable en todo momento por parte de las autoridades, no ameritaba, sobre todo, en un delito que no es de prisión preventiva oficiosa que no se le citara por los conductos legales debidos y en libertad tuviera una audiencia de imputación.

"Me parece muy lamentable el hecho de que se hayan difundido las fotografías de mi defendido en una celda, así como me parecen reprobables las declaraciones del señor gobernador al respecto, esto vulnera el principio de presunción de inocencia de doj Jaime como la garantía de un debido proceso para el mismo", expresó.

Dijo que estarán atentos al desarrollo de la audiencia que tendrá verificativo este miércoles a las 4 de la tarde y que el Poder Judicial de Nuevo León actúe con independencia, seriedad, objetividad y apegado a estricto derecho.

Olea explicó que a "El Bronco" se le está atribuyendo un delito de la Ley General de Delitos Electorales, el previsto en el artículo 15 de dicho ordenamiento legal, que establece una pena de prisión para aquel precandidato o partido político que utilice o reciba fondos de procedencia ilícita.

"Estamos revisando la carpeta de investigación que apenas muy tarde ayer en la madrugada fue entregada y se estará analizando para rebatir esa imputación", apuntó.

Destacó que en este asunto, las autoridades judiciales y la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León carecen de competencia en este tema.

"Yo me imagino que el señor presidente no tiene la información precisa, pero es un asunto que debe ser ventilado en el ámbito federal, actualmente está en el ámbito local".

