Desmantelan base de bomberos en Veracruz tras destitución de comandante

La base de bomberos de Coatepec, en la región capital de Veracruz, fue desmantelada tras la destitución del comandante Diego Solano Montano, señalado de posibles actos de corrupción.

Esta situación generó inconformidad y algunos elementos de la corporación bloquearon la carretera Coatepec-Xico, frente a la estación, para exigir la reinstalación de su comandante.

Los quejosos mantuvieron el cierre carretero solo durante 15 minutos. Colocaron vallas metálicas y sillas sobre la vía de comunicación, y posteriormente liberaron la circulación a las 9:45 horas de este miércoles.

Solano Montano fue notificado por el presidente del patronato David Velasco Chedraui sobre su destitución durante el martes 15 de marzo.

El excomandante instruyó el desalojo de las instalaciones para entregarlas a la nueva administración, por lo que los rescatistas retiraron dos ambulancias (propiedad de Solano Montano), así como también, camas, colchones, herramientas, alacenas, contenedores con combustible, extintores, mesas, sillas, archiveros y demás artículos.

El excomandante entregó una motobomba, que fue donada por el gobierno del estado en 2003, así como una camioneta, un pizarrón con marco de aluminio y un radio móvil.

El bombero indicó que fue destituido por una solicitud que planteó directamente alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, al mismo patronato.

Eran ocho bomberos que estaban en nómina del ayuntamiento de Coatepec, junto con el excomandante. En total eran 17 rescatistas. Solano Montano estuvo al frente de la base de bomberos durante 18 años.

Se conoce de manera extraoficial que Enrique Barco Moreno asumiría la comandancia de bomberos de Coatepec, quien se desempeñó como segundo comandante del cuerpo de bomberos de Xalapa.

El comandante fue destituido por presuntamente lucrar con los servicios que brindaba la corporación (Foto: Juan David Castilla)

Pidieron su cabeza

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que los bomberos de Coatepec y la región hacían negocio con el agua que les suministraba la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) del Pueblo Mágico.

Tras la destitución del comandante Diego Solano Montano y el desmantelamiento de la estación, ubicada sobre la carretera Coatepec-Xico, el mandatario estatal señaló que es “falso” que Coatepec y otros diez municipios de la región se hayan quedado sin el servicio de bomberos.

También comentó que el alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, intentó llegar a un acuerdo con el excomandante, pero no fue posible.

“El acuerdo que el alcalde les ofreció fue que ya no cobraran el agua, el agua la daba el municipio al cuerpo de bomberos y ellos la vendían. El alcalde les dijo que eso ya no, que a cambio de que eso ya no sucediera, él les iba a ofrecer un ingreso fijo a cada elemento de los bomberos, y que también se transparentaran los servicios que ellos ofrecen, porque se enteró el alcalde de que había algunos cobros”, expresó el Ejecutivo estatal.

García Jiménez indicó que algunos elementos de la misma corporación pidieron la destitución del entonces comandante Diego Solano Montano.

“El Alcalde de Coatepec les decía: si yo les voy a dar el agua y les ofrezco un ingreso fijo, vamos a transparentar esa situación (los servicios), la gran mayoría dijo que sí, pero también le hicieron una solicitud: quítenos al comandante, fue una solicitud de ellos mismos”, añadió.

El Gobernador señaló que el excomandante se opuso a transparentar los servicios que brindaban los bomberos y que cobraban a la ciudadanía.

Sigue leyendo:

Detectan venta de medicamentos caducos en Veracruz

Denuncian violencia y coacción previo a elecciones extraordinarias en Veracruz

Docentes de Veracruz denuncian adeudo de quincenas