Alistan exportación de aguacate de Jalisco a Estados Unidos

Será en la primera semana de junio cuando los productores de aguacate de Jalisco puedan exportar directamente a Estados Unidos.

El reciente veto que impuso ese país a los productores de Michoacán, encendió las alertas entre los agricultores jaliscienses para cumplir y cuidar lo necesario para concretar este acuerdo que esperan desde al menos hace cinco años.

Javier Medina Villanueva, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Jalisco (Apeajal), explicó que desde hace cinco años se dio el anuncio de que la entidad podría exportar directamente a Estados Unidos, aunque se retrasó la firma del plan de trabajo, lo que impidió el paso del producto. Ya el 14 de diciembre de 2021 se dio luz verde para que se lleve ese producto a las mesas estadounidenses.

Aunque los principales mercados para los aguacates jaliscienses son Canadá, Japón y Europa, Estados Unidos representa un importante mercado, lo cual exige certificaciones medioambientales, laborales y de buenas prácticas, razón por la que en los más cuatro mil 300 huertos implementan acciones con la Apeajal para hacer campañas de reforestación y aprovechamiento del agua.

“El veto de Estados Unidos (a Michoacán) no nos afectó porque no estábamos exportando todavía, eso nos prendió los foquitos para que a nosotros no nos pase”, señaló.