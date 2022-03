España pide a México certeza jurídica para sus empresas

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en mantener la pausa en las relaciones bilaterales con España, especialmente lo referente con empresas de ese país, el gobierno español respondió que la relación entre ambas naciones no se va a romper, aunque sí pide certeza jurídica para las siete mil empresas españolas instaladas en México.

En tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, acordaron poner en marcha una Comisión Binacional para atender los diversos temas de la agenda bilateral, como inversiones, comercio, educación, cultura, política, ciencia y cultura, entre otros.

"Empezaremos las tareas para poner en marcha la Comisión Binacional que nos permita seguir marcando hitos como el de hoy, y que permitan acompañar esa relación que a nivel personal, a nivel de las sociedades civiles de nuestros dos países no hace sino acelerarse año con año", dijo el ministro español.

En el Salón José María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Manuel Albares Bueno afirmó que a México y España los unen relaciones entrañables, casi personales, y que México es el país más "eurocompatible".

En torno a la visita de cortesía a México de Albares, el presidente López Obrador dio la bienvenida al funcionario español; sin embargo, explicó que su propuesta de pausar las relaciones con España no es un asunto con el pueblo de esa nación, sino con las empresas de la élite económica y política, porque “no han actuado con decencia”; en ese sentido, rechazó que esta idea de pausar la relación se traduzca en una ruptura.

“Todavía tenemos diferencia con estas empresas, como es el caso de Ibedrola, empresas que tiene que ver con la industria eléctrica, pero eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España, no es un asunto del pueblo español, es un asunto de empresas de la élite económica, política, que no han actuado con decencia, pero eso no significa ruptura de relaciones”, remató.