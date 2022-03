Masacre en Michoacán: 5 preguntas clave sobre la tragedia que conmociona a México

La presunta masacre en el pueblo de San José de Gracia en Marcos Castellanos, Michoacán, tiene conmocionado al país por el multihomicidio a sangre fría que fue difundido en las redes sociales donde se observa la manera como un grupo de hombres fue colocado en fila sobre la pared de una casa donde fueron ejecutados a balazos.

Las autoridades federales informaron que la matanza en San José de Gracia fue por una venganza entre dos jefes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El enfrentamiento armado ocurrió en pleno velorio de la mamá de uno de los cabecillas del cártel, quien falleció por causas naturales pues sufría de cirrosis a sus 79 años de edad.

El ataque ocurrió el pasado sábado 27 de febrero durante las exequias, cuando el comando cerró las principales calles aledañas a la casa entre las calles Galeana y Reforma, donde los hombres armados abrieron fuego contra los asistentes al funeral.

De acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, el ataque se trató de un ajuste de cuentas entre Alejandro “N” alias “El Pelón” y Abel "N" alias “El Toro” o “El Viejón”, ambos integrantes del CJNG, quienes tenían viejas rencillas familiares, ya que “El Toro” había “levantado” al hermano de “El Pelón” tras una riña cuando éste cumplía una estancia en un Cefereso de Jalisco.

“El Pelón” y “El Toro” se enfrentaron en la masacre en Michoacán. Foto: Especial

“El Toro” había sido sicario de “El Pelón” cuando los dos eran parte del cártel de Los Caballeros Templarios; sin embargo, “El Pelón” fue promovido en 2011 como jefe de plaza en Jalisco, desde Tizapan el Alto hasta Mazamitla, mientras que “El Toro” quedó como líder del CJNG en San José de Gracia. Desde ese momento comenzó la rivalidad.

El subsecretario Ricardo Mejía señaló que de acuerdo con la evidencia con la que cuentan, una de las víctimas abrió fuego y ese fue el comienzo de un intercambio de balazos entre los 15 sicarios que acompañaban a “El Pelón” en el funeral, contra los casi 40 hombres armados que comandó “El Toro” para poner fin a su vieja rivalidad.

Por lo anterior, el funcionario precisó que la matanza en San José de Gracia se trató de una refriega y no un fusilamiento: “No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber fuego, comenzaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito”.

Extraoficialmente trascendió que el número de personas que perdieron la vida durante el ataque del comando a la orden de “El Toro” fue de 17 individuos; sin embargo, las autoridades federales indicaron que aún no se cuenta con información al respecto, debido a que ocurrió una situación poco común en una escena del crimen.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que aún no tienen identificados cuántas personas fueron asesinadas en el lugar ya que confirmó que de acuerdo con testimonios de testigos, llegaron hombres armados en camionetas para lavar la escena del crimen.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el lunes que en el lugar de los hechos solo hallaron vehículos y los casquillos de las armas de fuego detonadas, además de algunas manchas de sangre.

"No han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas, sí… partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero no tenemos más información", dijo este lunes.