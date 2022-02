Adolescentes armados cometen violento asalto en combi del EDOMEX: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un nuevo video con el que se da muestra de la terrible inseguridad que sufren los usuarios del transporte público en el Estado de México pues en esta ocasión fue captado un violento asalto a mano armada al interior de una combi y lo que más indignación causó es que los delincuentes eran tres adolescentes por lo que también quedó en evidencia el deterioro del tejido social.

El video del indignante atraco fue difundido a través del canal de YouTube llamado “Asaltos Edo.Méx” y aunque no se especificó el punto exacto donde ocurrieron los hechos se informó que este hecho delictivo ocurrió en algún punto de la carretera México-Puebla, donde los reportes de asaltos son más que comunes.

De acuerdo con los datos de la grabación este desafortunado episodio delictivo ocurrió a plena luz del día pues apenas eran las 16:45 horas del pasado lunes 7 de febrero y en el clip difundido se puede ver que en la unidad viajaban por lo menos tres personas, quienes iban sentadas en diferentes puntos de la cabina trasera.

Ladrones fingen ser pasajeros

El viaje transcurría con total normalidad, sin embargo, la unidad se detiene en un paraje para que abordaran los tres adolescentes, quienes fingieron ser pasajeros y una vez que toman asiento por lo menos dos de ellos desenfundan sus armas de fuego, amenazan al chofer para que “se vaya relax” y comienzan a exigir carteras y celulares al resto de los tripulantes, quienes nada pueden hacer para evitar ser víctimas de estos jóvenes delincuentes.

Los delincuentes se apoderan de todos los objetos de valor de los pasajeros, además, también le piden al chofer su celular y una vez que se aseguran de no haber dejado nada se disponen a bajar de la unidad y vuelven a amenazar al chofer para que no intenten detenerlos y le piden continuar su camino, no obstante, no se puede apreciar cuando se bajan de la unidad pues el video llega a su fin, pero trascendió que lograron escapar con total impunidad luego de haber cometido su atraco en menos de 30 segundos.

Hasta el momento, las autoridades del Estado de México no reportan personas detenidas por estos hechos, sin embargo, las imágenes han generado una gran indignación pues algunos usuarios aseguran que esta no es la primera vez que este trío de delincuentes asalta en la zona, por lo que se comenzó una campaña para tratar de identificarlos y de esta manera poder denunciarlos formalmente a las autoridades correspondientes para que se le ponga un alto definitivo a la carrera delictiva de estos adolescentes.

