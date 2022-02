TEPJF desecha reinstalar a la presidenta del IEEH destituida

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desecharon el proceso de remoción contra la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Guillermina Vázquez Benítez, destituida por el Instituto Nacional Electoral (INE), tras diferentes irregularidades en el proceso electoral de 2020.

La exfuncionaria electoral pretendía que se suspendiera el procedimiento que desarrolló el INE en contra de los consejeros electorales que reemplazaron el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por la herramienta Preliminares Hidalgo 2020, debido a distintas irregularidades en la integración de las etapas del programa avalado por las autoridades electorales.

De acuerdo con Vázquez Benítez, el procedimiento que inició el INE contra los consejeros electorales ponía en riesgo el desarrollo del proceso electoral actual en el que se renovará la gubernatura de la entidad, ya que se requería de la presencia de los consejeros electorales destituidos para la ministración de recursos para la organización de la elección.

No obstante, los magistrados del TEPJF desecharon el recurso de la ex consejera presidenta del IEEH, por lo que no podrá retomar sus funciones como consejera electoral del organismo electoral de la entidad.

El INE durante la sesión del pasado 31 de enero removió a Guillermina Vázquez Benítez y Francisco Martínez Ballesteros por su responsabilidad en las irregularidades de la integración de las distintas etapas del PREP en el proceso electoral de 2020 en el que se renovaron los 84 ayuntamientos del estado, por lo que la presidenta no pudo terminar su gestión que finalizaba en septiembre.

Por ello, los consejeros electorales del IEEH nombraron a Ariadna González Morales como presidenta provisional del organismo, en tanto el INE nombra a la persona que ocupará la presidencia de la institución electoral por los siguientes siete años, así como el consejero electoral faltante que también será validado por la autoridad nacional electoral.

