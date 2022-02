En Veracruz, los niños quieren ser sicarios; esa mentalidad se cambia con liderazgo político: Sergio Gutiérrez Luna

Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena y presidente de la Cámara de Diputados, considera que en Veracruz hacen falta liderazgos políticos para cambiar la mentalidad de los niños, quienes quieren ser sicarios, porque "en el entorno social se está volviendo cotidiano el crimen, la delincuencia, el dinero fácil".

En entrevista con Adriana Delgado para el programa Dedo en la Llaga, explicó que en "Veracruz, como cualquier estado, necesita liderazgos políticos que le den acompañamiento a los problemas, a los temas, a las regiones y a los sectores. Un ejemplo, el del campo, yo creo que quien encabeza el estado debe de acompañar a los productores y no necesariamente con temas de dinero, sino con temas de liderazgo".

Al hablar sobre la inseguridad que impera en Veracruz, el legislador expresó que hay problemas desde hace décadas, pero que se van trabajando, sólo que es un proceso que toma tiempo.

"Hay temas que tienen rezagos de décadas y que darles la vuelta lleva un tiempo y un proceso, estamos en eso. Por ejemplo, el tema de la seguridad o la inseguridad, donde yo soy, en el sur del estado es intensa, es grave la inseguridad, pero también hay un fenómeno de que no sólo se trata de acciones policiacas, las que debe emprender el gobierno, sino es un tema social", enfatizó.

Aunque el diputado originario de Minatitlán, Veracruz, no confirmó que le gustaría contender por la gubernatura del estado en 2024, sí aclaró que estará en donde su partido se lo pida, aun si eso implicara enfrentar una alianza entre el PAN-PRI-PRD.

Reforma electoral

Por otro lado, habló de que se está alistando una reforma electoral, pero sin "abaratar el costo del sistema electoral sin perder la certeza, sin perder la confianza", esto luego de que el diputado ha dicho que el INE y los consejeros que lo encabezan han cometido desacatos y hasta gozan de salarios desiguales, y es algo con lo que quieren acabar con este cambio.

"Se necesita revisar el sistema. Se ha hablado de que se puede evaluar si son muchos o pocos diputados, analizar el tema de los plurinominales, trazar rutas de cuál sería el destino del órgano electoral y de toda la estructura electoral, los OPLES que muchas veces han venido traslapando funciones; creo que nos espera un debate amplio en materia electoral", expresó.

Gutiérrez Luna negó que exista un tema de persecución en contra de los consejeros electorales, como Lorenzo Córdova o Ciro Murayama, simplemente ha señalado que ambos no ejercen su papel como árbitros, ya que juegan un papel político.

"No es una persecución, pero lo han tomado Lorenzo y Ciro para victimizarse. ¿Por qué?, porque ellos están en la arena política, no están en la arena de árbitros, ellos están jugando un papel político que en este caso es de oposición. Pero la claridad de las cosas es que no existe una denuncia por algo que ellos hayan dicho o por su libertad de expresión o por cómo piensan, eso es absolutamente falso.

"Creo que se han apartado del camino, creo que han dejado de ser árbitros; la función de un árbitro debe de privilegiar o sustentarse en la prudencia, creo que no la han tenido, ellos dirimen controversias entre los actores políticos y han sido más protagonistas que árbitro. Para poner un ejemplo, cuando alguien ve un partido de futbol, no va a ver al árbitro, va a ver a los jugadores de los equipos; ellos han en exceso tenido un papel protagónico que a nuestro juicio está dañando la función de árbitro generando desconfianza en una de las partes cuando ellos atacan a esta parte. Creo que esta distorsión, esta forma en la que se han apartado de la ruta tanto Lorenzo Córdova y Ciro Murayama es algo muy evidente y que le hace daño a la sociedad", dijo.

Reforma eléctrica

El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que uno de los principales objetivos de la reforma eléctrica es que los mexicanos paguen un menor precio por el servicio y que al mismo tiempo los empresarios dejen de percibir miles de millones de pesos por costos excesivos.

Negó que sea cierto que con la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se esté impulsado las energías sucias, al contrario, lo que están planteando es que se refuerce y modernice a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), "para eso es esta reforma".

"La reforma eléctrica, ¿qué queremos? cosas sencillas, lo digo de manera muy simple: que bajen los precios de luz, que participen empresas privadas en la generación de energía eléctrica con ganancias justas, no exageradas, que haya energías renovables, fortalecer a la CFE, podemos desgranar cada una, pero hay que desmontar a veces mentiras que están en el ambiente y que han hablado, por ejemplo, de que queremos impulsar energías sucias, es falso. No es así. Queremos en ese caso rehabilitar las hidroeléctricas que tenemos, que ya están, que existen, que no están funcionando al 100 por ciento porque han sido abandonadas, se está construyendo un parque fotovoltaico en Sonora, el más grande de Latinoamérica; sí vamos por la ruta de energías limpias", externó.

