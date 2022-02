En un mes, se disparan hasta un 460% casos de COVID-19 en niños menos de 12 años

En sólo un mes, la cifra de contagios en menores de 12 años aumentó en 460 por ciento, al pasar de 715, en diciembre de 2021, a cuatro mil 10 en enero de este año, además de sumar mil 179 muertes de la población de menos de 18 años, en lo que va de la pandemia.

Es así que varios organismos de protección de derechos de la infancia se unieron para pedir vacunas para dicho sector de la población, en el contexto en el que ya se aplica el refuerzo para todos los grupos etarios de más de 18 años. La respuesta del gobierno federal, en voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue que no se descarta el ingreso de los niños al plan nacional de vacunación; no obstante, no son un objetivo prioritario, ya que no tienen el mismo riesgo de defunciones y hospitalizaciones que ocurren en personas adultas.

Para el especialista de la UNAM Arturo Erdely, los datos de la Secretaría de Salud demuestran que la tasa de letalidad de los menores de 0 años es similar a la de las personas de 46, con 3.7 por ciento; y las de un año, a la de 38 años, con 1.6 por ciento.

Carlos Moreno, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, señaló que la letalidad es uno de los muchos problemas que afectan a este grupo, pues el COVID-19 puede dejar secuelas que repercuten en problemas de salud a largo plazo.

En ese sentido, dijo, las comorbilidades son las que más influyen en la severidad que tiene el virus al entrar en contacto con el sistema inmune y México se considera el país con mayor obesidad infantil, a nivel mundial, la segunda que más afecta en la población mexicana en contagio, severidad y secuelas del virus.

De acuerdo con la UNICEF, una de cada 20 niñas y niños menores de cinco años y uno de cada tres, entre los seis y 19 años padece sobrepeso u obesidad, lo que, en caso de adquirir COVID-19, también puede traer problemas para respirar, fatiga y dificultad para la concentración. “La OMS ya reconoció la necesidad de inmunizar a este sector porque no es una enfermedad leve para la población infantil (…) Los niños están muy lejos de considerarse inmunes, tanto que en los últimos seis meses murieron 250 menores de edad sin acceso a las vacunas”, detalló el experto Carlos Moreno.

PAL