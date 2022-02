Está garantizado el suministro de energía en México ante conflicto en Rusia y Ucrania: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la Mañanera, que de haber un agravamiento en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, México tiene garantizada la generación de energía eléctrica.

"No tenemos problema, porque nosotros tenemos contratos para recibir gas; en caso que aumentara el precio del gas tenemos otras energías, tenemos otras formas de generar energía eléctrica", dijo.

Por lo anterior puso como ejemplo a las hidroeléctricas, "Tenemos las hidroeléctricas, tenemos el combustóleo en caso extremo y tenemos el carbón; no nos quedaríamos sin energía eléctrica aún aumentando el precio del gas", señaló el presidente.

En la Mañanera, el mandatario agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está pendiente de lo que sucede en Ucrania con los mexicanos y recordó que México ya fijó una postura ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Nosotros somos, añadió el mandatario, partidarios de la política de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, no queremos inversiones, no aceptamos que un país invada a otro: no hay ninguna razón, porque eso es contrario al derecho internacional y esa es la política que México ha sostenido: nuestra postura es por la no intervención.

"No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica en caso de un agravamiento del conflicto entre Rusia y Estados Unidos u otros países por la situación en Ucrania", remató.

