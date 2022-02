Denuncian a personal médico por muerte de un bebé en Tampico

La señora Leonor castillo, abuela del feto que falleció en el vientre de su madre el pasado 13 de febrero, presuntamente por una mala atención en el hospital Carlos Canseco de Tampico, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado contra quien resulte responsable.

Ella pidió todo el peso de la ley y que la justicia no se venda, para que más personas no tengan que pasar el drama que tienen que vivir en compañía de su de su hija Marisol Castillo.

Ella señaló que no quitarán el dedo del renglón hasta que se los responsable paguen por la muerte de su familiar y por el daño psicológico que sufre su hija.

Dio a conocer que fue desde el 3 de enero cuando su hija, con ocho meses de embarazo empezó con dolores de parto, por lo que la llevó al Canseco, donde le dieron óvulos para detener las contracciones argumentando que todavía le faltaba para que diera a luz, y posteriormente le dieron de alta.

El 13 de febrero le indujeron el parto a su hija, porque llego al hospital ya con hemorragia "a mi hija le dijeron que no traía líquido, por eso la bebé se murió, ahora dice que no es cierto, que la doctora le dijo que la bebé traía algo en su estómago, ya no hayan cómo defenderse.

Hago un llamado al gobernador para que ponga personal capacitado para atender a las mujeres embarazadas, esta muy mal el servicio, las traen vueltas y vueltas, le pido al gobernador se ponga su mano en su corazón y vea el dolor que estamos viviendo, que pongan gente con título a enfrentar este tipo de situaciones".

Leonor Castillo dijo que el embarazo de su hija fue atendido de forma particular, pero cómo traía ya dolores de parto, decidió llevarla al hospital Canseco, confiando en que sería bien atendida por el personal de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas.

Detalló que a su hija, que ya tenía al feto muerto en su vientre, le indujeron el parto para que tuviera a la niña de forma natural y no practicarle una cesárea "pido todo el peso de la ley contra el hospital, que no quede impune lo que le hicieron a mi hija, 3l daño psicológico, estamos muy lastimados, no vamos a quitar el dedo el renglón, yo confié en ese hospital se supone están capacitados, no pensé que tuviera ese final, lo que hicieron es algo delicado, pedimos justicia, que todo se aclare, que la ley no se venda".

Cabe señalar que la pequeña Camila fue sepultada el pasado 15 de febrero en el cementerio de la Borreguera en Tampico, desde ese día, la familia pasó el duelo y se hicieron los rezos, para a partir de hoy iniciar con el proceso legal.

