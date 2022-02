Policías municipales de Nezahualcóyotl frustran intento de extorsión a una familia

Tras una denuncia ciudadana y su intervención durante todo el proceso, elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl frustraron un intento de extorsión a una familia de la colonia Pavón, a la que intentaron hacerle creer que la mamá de uno de ellos había sido secuestrada y pretendían pedirle dinero a cambio respetar su vida y regresárselas, así lo informó Vicente Ramírez García, titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

El funcionario precisó que los elementos de la Policía Municipal realizaban su patrullaje en calles de la colonia mencionada, cuando recibieron la denuncia de un ciudadano quien les narró que mientras se encontraba en su domicilio recibió una primera llamada telefónica de un sujeto que le indicó que tenía secuestrada a su mamá y le pidió dinero a cambio de su liberación.

Señaló que el agresor no le indicó la cantidad exacta, lo que le hizo sospechar que podía tratarse de un intento de extorsión, por lo que inmediatamente aprovechó para pedirle tiempo al sujeto para reunir el efectivo, y poder así llamar a la policía municipal.

Indicó que al llegar los elementos policíacos les contó lo sucedido, quienes de inmediato buscaron contactar a la supuesta secuestrada y verificar en los demás sectores de la policía si había un reporte de secuestro, lo cual resultó negativo.

Ramírez García aseguró que posteriormente, cuando lograron contactar a la mamá del denunciante, los uniformados acudieron en compañía de su nieta al lugar en el que ella se encontraba, por lo que fue plenamente reconocida por su familiar y tras esto la trasladaron hasta su domicilio para resguardarla.

Descubren la farsa

Detalló que tras dejarla se trasladaron otra vez a la casa de su hijo y es en ese momento recibió una segunda llamada telefónica, la que fue atendida por un elemento de la policía haciéndose pasar por él y en la que se escucha una voz femenina, presuntamente de su progenitora, quien “llorando” le dijo que por qué está jugando si se siente mal y que “la tienen en una camioneta”, por lo que el policía le dijo a ella qué se puede hacer para arreglar la situación y en eso se oyó la voz del sujeto que había llamado anteriormente quién tajante señaló: “yo quiero dinero viejo, ¿lo tienes?”.

Ante ello, sostuvo el jefe policíaco, el elemento le dice al individuo que pasó y qué se puede hacer para “liberar” a la mamá, a lo que el sujeto responde que “ella vio cosas que no tenía que ver, como fue el supuesto secuestro del hijo de un empresario y como ella pensaba decirle a la policía la tuvo que subir a su camioneta y por eso se oía llorando e intranquila”.

El policía le reiteró la pregunta de qué hacer para que ella sea “liberada” a lo que el individuo respondió: “yo para poderla regresar necesito que me des tu palabra que esto va quedar entre nosotros para que esto no se salga de control y yo le respete la vida, la libere, dame tu palabra”, el oficial le dijo te sigo escuchando, el sujeto ya no respondió, porque había cortado la llamada.

Puntualizó que cuando los policías intentaron comunicarse a los teléfonos desde donde procedían las llamadas, los números a los que se comunicaron los extorsionadores ya habían sido bloqueados, por lo que a fin de prevenir que esto volviera a repetirse y así evitar que la familia del denunciante pudiera ser víctima de un delito, les dieron recomendaciones de qué hacer en caso volver a recibir este tipo de llamadas.

Finalmente, el titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana Vicente Ramírez García, llamó a los ciudadanos de la localidad a denunciar de inmediato si en algún momento fuesen víctimas de algún delito, al tiempo que recomendó tener un constante contacto con los familiares y saber en dónde se encuentran para evitar el engaño por parte de estos delincuentes, en especial si este podría poner en riesgo sus vidas, y no dudar en pedir el apoyo de las autoridades, ya que los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl están plenamente capacitados para responder ante estas circunstancias.

