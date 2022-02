Hay voluntad política para dictaminar el matrimonio igualitario, asegura Legislatura del Edomex

En la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Legislatura mexiquense se defendió que hay trabajos sobre el tema de matrimonios igualitarios, de hecho, se aseguró que hay voluntad entre los grupos parlamentarios para el análisis y dictaminación, y podría salir en el actual periodo ordinario.

El titular de la Jucopo, Maurilio Hernández González, fijó postura en el tema donde negó que como Congreso mexiquense estén en falta ante la Suprema Corte sobre la reforma al Código Civil.

En entrevista, garantizó que las comisiones llevan a cabo trabajos en privado y cumplen con cada uno de los procedimientos, porque recordó que hay al menos cuatro iniciativas a favor y en contra, y depende que avancen en la materia.

No obstante, apuntó que no hay fecha para su dictaminación, pero recordó que el segundo periodo ordinario de sesiones termina el 15 de mayo, y no se descarta que se dictamine, porque a partir de ello se puede subir al semáforo legislativo.

“Eso depende de las comisiones… Este periodo concluye hasta el 15 de mayo, pues hay tiempo suficiente, espero que trabajen pronto las comisiones”, aseguró.

Hernández González, afirmó que hay voluntad entre al menos cuatro grupos parlamentarios, entre ellos, citó, a Morena, PRD, PT y PRI. Y destacó que en este sentido, el tema no está congelado ni excluido en la 61 Legislatura Local.

Maurilio Hernández González negó que como Congreso mexiquense estén en falta ante la Suprema Corte sobre la reforma al Código Civil (Foto: Gerardo García)

“Hay voluntad por parte de Morena, hay voluntad por parte del PRD, del PT, y quiero suponer que también por parte del PRI… el estatus es que está en análisis”, enfatizó.

El titular de la Jucopo del Congreso mexiquense, precisó que como Legislatura estatal no están en falta ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los matrimonios igualitarios, pues no fueron ordenados directamente.

Aseguró que es un tema de la instancia jurisdiccional y recordó que en tanto las opciones son que se pueda reformar el Código Civil o que los afectados presenten recursos.

Finalmente, recordó que hay un exhorto de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem), pero la misma la atenderán.

La respuesta de la Jucopo se da luego de que la presidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, Juana Bonilla Jaime, ventiló que no es de interés de la Jucopo tomar el tema y eso no permite que haya avances.

Además, que desde la comunidad lésbico-gay y los defensores de derechos humanos, se exigió que no se siga aplazando, porque ya han dado los argumentos y ya no pueden ir al debate.

