Desisten caravanas, venezolanos optan por México

Cientos de venezolanos que ingresan a territorio mexicano, a través del Río Suchiate, se entregan a las autoridades migratorias, para ser llevados a centros de detención e iniciar con algún protocolo que pudiera ayudarlos a permanecer de manera legal en el país.

Ni bien han pisado suelo chiapaneco y los sudamericanos deciden bajar de las balsas en que cruzan río arriba y entrevistarse con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), para ser llevados a la Estación Migratoria Siglo XXI.

Los extranjeros han desistido de la posibilidad de avanzar en caravanas o intentar burlar la vigilancia, que desde mediados de noviembre se intensificó en los primeros municipios de Chiapas, tales como Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico y Huixtla, puntos obligados de paso para los cientos de sudamericanos y centroamericanos que llegan a México.

Los operativos migratorios se concentran en el Río Suchiate. (Créditos: José Torres)

Sebastián es un hombre que ya le pega a los 60 años. Es su primer viaje fuera de casa, a la cual asegura que ya no volverá en Caracas. El sexagenario ha tomado una balsa en Tecún Umán y, tras cruzar, le ha pedido a una agente migratoria que lo lleve ante la instancia pertinente para iniciar con su protocolo de legal estancia en el país.

“A mí las piernas ya no me dan para hacer esas caminatas tan largas, en los países que he pasado he pedido a las autoridades que me den papeles en forma para poder estar en cada una de las naciones, ya se acabaron para muchos de nosotros esas salidas en caravanas”, afirmó.

También hacen el proceso ante el INM haitianos y centroamericanos. (Créditos: José Torres)

Junto a Sebastián, otro grupo, también proveniente de Venezuela, de ha entregado al INM en los primeros metros del territorio nacional y enseguida son enfilados hacia uno de los puntos donde comenzarán su trámite para poder estar sin ser detenidos en Chiapas.

Pero la misión para los cientos de venezolanos es otra: escalar hacia la frontera norte. Y aunque en esta ocasión se han encontrado con serias dificultades para poder viajar hacia provincias colindantes con territorio estadounidense, no pierden la confianza en que lo lograrán, aunque esto conlleve más tiempo del pronosticado.

El INM estima que a diario son asegurados entre 80 y 120 migrantes de nacionalidad venezolana, cifra récord de personas provenientes de ese país.

De la mano de estos ciudadanos venezolanos, también son asegurados y procesados haitianos y centroamericanos, flujos que no han cesado desde hace dos años que las oleadas migrantes se volvieron una constante.

Los operativos que las autoridades migratorias concentran en la ribera del Río Suchiate, mantienen también activos a miembros de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargados de la seguridad de la zona donde han sido detectados traficantes de humanos que buscan trasladarlos, en condiciones adversas, hacia el norte del país.

SIGUE LEYENDO:

Un militar muerto y 7 lesionados fue el resultado del enfrentamiento en Tamaulipas

PAL