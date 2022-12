AMLO afirma que la Sedena evitará que el Tren Maya se privatice y caiga en corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el entregar la operación del Tren Maya a una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se blinda para evitar que lo privaticen y de posibles actos de corrupción, “es una bendición”.

“Sí estamos haciendo todo un esfuerzo de ahorro, no queremos que al paso del tiempo estas obras como lo hicieron con los aeropuertos, y con las autopistas y con todo, bancos, minas, se privaticen”, afirmó en la conferencia de prensa matutina. Por ese motivo, expresó, se decidió que lo opere la Sedena y no Fonatur.

“¿Quién nos puede garantizar que estos bienes de la nación se cuiden? Pues una institución como la Secretaría de la Defensa (Nacional) no solo es porque ellos están ayudando en la construcción, no solo es porque están actuando con rectitud, con profesionalismo, con honestidad, es también dejarles todas estas obras a una institución fuerte”, dijo.

“Porque Fonatur ¿saben que hicieron con Fox? En Cancún vendieron terrenos a 5 minutos del aeropuerto actual de Cancún que por cierto está concesionado, es privado, bueno, a 7 pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta un metro de alfombra, por cierto, manglares, y no apareció ningún seudo ambientalista”, argumentó.

El presidente manifestó que se debe cuidar una obra que es de todos los mexicanos. “Entonces, ¿cómo se lo vamos a dejar a Fonatur? No aguanta ni la primer insinuación, ni el primer cañonazo. Entonces todo esto que es de la nación, que es de los mexicanos, lo tenemos que cuidar, fue una bendición”, dijo.

El Tren Maya usará diésel bajo en azufre

El Tren Maya usará un diésel especial con bajo contenido de azufre que se traerá de la refinería de Deer Park, en Texas, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que ese combustible también se venderá en la Península de Yucatán, Chiapas y Tabasco.

La Sedena construye y administrará el Tren Maya. Foto: Cuartoscuro

En la conferencia de prensa matutina, lo calificó de “una buena noticia para toda la península”. Destacó que además de usar ese diésel especial con bajo contenido de azufre, otro tramo del Tren Maya será eléctrico.

“De Palenque el hasta Mérida y de Palenque hasta Chetumal, el Tren va a funcionar con un diésel especial no contaminante, por eso habló de una noticia porque es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park y no solo se va a utilizar para el Tren, de bajo contenido en azufre, no contaminante, ya se tomó la decisión de que será el diésel que se va a utilizar en toda la península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco”, afirmó.

“De Yucatán, de Mérida a Cancún, Tulum,, Chetumal es eléctrico, ¿qué tramos son? Es el tramo básicamente 3, 4, 5 y 6, hasta aquí, entonces será eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre”, subrayó.

