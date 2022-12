“Dona un abrigo, para un amigo”: la iniciativa de dos pequeñas scouts para luchar contra el frío

Se acerca el invierno y con ellos las temperaturas bajas en todo país. En la Ciudad de México hay más de siete mil personas en situación vulnerable; la mayoría, al menos 65 % vive en las calles, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Se estima que el resto vive en albergues públicos o privados.

En México, la temporada de tormentas invernales inicia en noviembre y concluye en marzo del 2023, siendo diciembre y enero los meses en los que se registran los días más fríos.

Las hermanas recolectan donativos. Foto: Scouts México

Dona un abrigo para un amigo

Para ayudar a esta problemática surge la iniciativa “Dona un Abrigo, para un Amigo”, liderada por Aimeé, y apoyada por Isabella, su hermana menor, ambas miembros de la Asociación de Scouts de México, la cual busca reunir al menos 1,500 prendas de ropa abrigadora que serán entregadas a personas en situación de calle, albergues y casas de cuna.

Este proyecto dio inició en el 2019, cuando reunió más de 700 prendas abrigadoras en beneficio de al menos 350 personas en situación de calle. Durante los dos años de pandemia fue suspendido, pero este 2022, Aimeé e Isabella se pusieron la meta de reunir más que el doble de prendas.

"Me siento muy bien de poder regresar con el proyecto después de dos años de pandemia, sé que les ayuda mucho la ropa a quien está en situación vulnerable, se siente bien ayudar a quién más lo necesita", señaló Aimee.

Hasta el momento han recolectado más de 500 prendas. Foto: Scouts México

Derecho a la Igualdad

La manera en que han recolectado la ropa ha sido a través de redes sociales, en su grupo scout y en su comunidad, las dos menores han difundido su campaña promoviendo también el derecho a la igualdad y el acceso a oportunidades.

"Me gusta que junto con mi hermana podemos hacer algo por las demás personas, después me gustaría que no sólo sea ropa con lo que podamos ayudar a las personas que viven situaciones difíciles" aseguró Isabella.

"En el Movimiento Scout se busca que niñas y niños sean capaces de mejorar su entorno a través de proyectos, con la firme idea de ayudar al prójimo sin esperar recompensa, nos alegra ver la proactividad de Aimeé e Isabella, así como el apoyo de su familia scout", comentó Pedro Díaz Maya, jefe Scout Nacional.

Buscan más donativos

A poco más de un mes de haber iniciado la colecta, Aimeé e Isabella han logrado reunir una tercera parte de su meta, entre ropa abrigadora y otro tipo de prendas mismas que serán clasificadas y entregadas en la víspera de Navidad, en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Todos tenemos en casa un suéter o abrigo que no utilizamos y que podemos donar a esta iniciativa “Dona un Abrigo, para un Amigo”, te invitamos a consultar su fanpage en Facebook que puedes encontrar como @Dona un Abrigo para un Amigo.

