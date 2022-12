Claudia Sheinbaum presume apoyo de "Wakanda" en sus redes sociales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se presentó ayer en el Teatro Esperanza Iris para hacer un cuarto ejercicio de rendición de cuentas a cuatro años de su administración en la capital mexicana, evento al que la acompañaron diputados, diputadas, funcionarios públicos y miembros de su gabinete, ante quienes hizo una despedida que recordó al icónico saludo de Black Panther.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la mandataria capitalina compartió un video en el que hace referencia al protagonista de la ciudad creada por el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en la película Black Panther, en el que cruza los brazos en forma de "X", con los puños cerrados y a la altura del pecho, un gesto muy similar al que hizo al terminar su ponencia.

En la trama de la película, T'Challa, interpretado por el hoy finado Chadwick Boseman, es un superhéroe que deberá reinar y proteger a la ciudad, pero también deberá derrotar a un viejo enemigo del pasado. En el video de la jefa de Gobierno capitalino, se escucha la música de la cinta y el saludo final de Sheinbaum Pardo al cruzar sus brazos de la misma forma que el famoso "Pantera Negra".

Claudia Sheinbaum en TikTok

La titular del Ejecutivo local se ha mantenido activa en sus redes sociales, y particularmente en TikTok ha subido algunos videos en los que conjunta las tendencias más destacadas con situaciones personales o algunos de los programas que ha impulsado desde el gobierno de la Ciudad de México, como un reciente video sobre los avances en la Nueva Línea 1 del Metro.

Respecto a las tendencias, recientemente se hizo viral el baile de Jenna Ortega, actriz que hace el papel de "Merlina" en la serie de Netflix, por lo que Claudia Sheinbaum se unió al trend con un video en el que se le ve realizando algunos pasos tomados de la mega clase de trampolines en la que la CDMX alcanzó el Récord Guiness. Ahora con el famoso saludo de Black Panter afirmó que "Wakanda" esta con la 4T.

Durante su Cuarto Informe de Gobierno, la mandataria destacó los avances que se han tenido en cuatro años de su gobierno, tanto en materia de seguridad, educación, salud, innovación, entre otros rubros. Asimismo agradeció a todos los capitalinos que le han mostrado su apoyo en los distintos eventos y en las redes sociales.

La mandataria capitalina aprovechó para recordar que los principios de su administración siguen los principios de "no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", los cuales, afirmó que seguirán siendo la base de su gobierno.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum: "Nunca vamos a traicionar al pueblo"

Claudia Sheinbaum recuerda que tiene 45 años luchando por la educación