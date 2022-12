CDMX realizó traslado de 49 personas privadas de la libertad a penales federales

El día de ayer, 5 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el traslado de 49 personas privadas de la libertad (PPL) de penales de la Ciudad de México hacia Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). Las personas fueron transferidos a través de dos helicópteros de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, 16 camionetas con personal especializado del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” y dos vehículos blindados.

Es importante señalar que esta operación fue coordinada con el personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con lo informado por la SSC, se realizaron los traslados desde 8 personas de la Ciudad de México: 21 personas fueron llevadas hacia el Cefereso No. 4 CPS Noroeste Nayarit; 22 al Cefereso No. 5 CPS Oriente Veracruz; una hacia el Ceferso No. 1 Altiplano, en el Estado de México; además de cinco mujeres que fueron trasladadas al Cefereso No. 16 CPS Femenil Morelos.

Por qué se llevan a cabo los traslados de las PPL

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó recientemente que la decisión de trasladar las personas a otros penales tiene el objetivo de ayudar a los gobiernos estatales y desahogar el espacio de estos lugares que están sobrepoblados, y se escoge a aquellos prisioneros que hayan incurrido en delitos federales y puedan alterar el orden de las prisiones locales.

Los traslados se llevan a cabo desde la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, con esto alrededor de 210 personas privadas de su libertad serán trasladadas de los penales estatales a los federales, respetando los derechos humanos de los internos de acuerdo con las autoridades.

Cabe señalar que en los 23 Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha llevado a cabo la instalación de kioscos de trámites y servicios; por lo que desde el 2020 se brinda atención personalizada a los internos, y se contribuye a inhibir posibles actos de corrupción con la digitalización de los trámites que se realizan al interior.

Además, que durante la pandemia las personas que están en los centros penitenciarios ha recibido atención médica desde que llego el COVID-19 a México, por lo que en general se ha buscado garantizar que se respeten los derechos de estas personas.

