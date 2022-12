Jorge Gaviño no espera que Jesús Sesma se disculpe por patearlo: "Está fuera de sus cabales"

Jorge Gaviño, diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), habló sobre la pelea que tuvo con el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma, luego de que fuera rechazado un dictamen en el pleno del Congreso de la Ciudad de México.

“Me abstuve en un dictamen y me dan una patada”, expresó en entrevista con Blanca Becerril en el programa Reporte H de El Heraldo Media Group. “Está fuera de sus cabales, fue una situación fuera de lo normal”, agregó.

El legislador del “Sol Azteca” aseguró que la iniciativa que presentó Serna va en contra del animalismo. “Es regresivo respecto al trabajo que hemos hecho en el Congreso todos estos años”, aseveró.

Al respecto de las acusaciones que dijo el mismo diputado ecologista, sobre un supuesto acuerdo para aprobar la reforma, Gaviño señaló que él no compromete su voto sin estar de acuerdo con lo planteado. “Yo no vendo mi voto”, reiteró.

A su vez, anotó que no le han pedido una disculpa por lo acontecido este miércoles, pero mencionó que no la está pidiendo. “No necesito que haga eso el diputado, no lo tomo personal. No tengo necesidad de que me pida una disculpa”, acotó.

Diputados en CDMX se agarran a golpes

Este miércoles, dos diputados del Congreso de la Ciudad de México llegaron a los golpes por el dictamen para expedir la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal en la capital. Los legisladores del Verde y del PRD, Jesús Sesma y Jorge Gaviño, respectivamente, se lanzaron insultos, así como golpes en los pasillos de la sede del órgano legislativo después de una diferencia.

Morena, PT y Mujeres Demócratas votaron a favor, PAN y PRI en abstención y Movimiento Ciudadano en contra; por lo que para que pudiera ser considerado para la sesión requería el voto a favor del PRD, y estos, particularmente, Gaviño decidió ir en abstención. Tras esto, Sesma salió del salón Benito Galeana, que se ubica en el primer piso de la sede legislativa, en dirección a su oficina y al ver a Gaviño le reprochó: “Eres una persona sin palabra, cobarde, maricón”.

En respuesta, el exdirector del Metro, quien se encontraba acompañado de su compañero, Víctor Hugo Lobo, se retiró los lentes y dio un leve empujón a Sesma; a lo que este último respondió con una patada en la espinilla. Acto seguido se calientan los ánimos, y de inmediato Lobo Román detiene a Gaviño Ambriz, en tanto, el morenista, Fernando Mercado contiene a Sesma para evitar que continúen con la pelea.

Con información de Cinthya Stettin.

