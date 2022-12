Santiago Taboada reconoce a 152 elementos de Blindar Benito Juárez

Por su trayectoria, esfuerzo y resultados en materia de seguridad, el alcalde Santiago Taboada entregó el Reconocimiento al Mérito a la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en Benito Juárez a 152 elementos del Equipo de Proximidad Blindar BJ, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia quienes, dijo, han contribuido a que la alcaldía se posicione como la más segura en la Ciudad de México y la segunda a nivel nacional.

“Sin seguridad no hay economía, no hay desarrollo, no hay crecimiento, eso es lo que está pidiendo la gente a gritos: seguridad y eso es lo que hemos tratado de empujar todos los días en Benito Juárez. En la coordinación es donde podemos encontrar los mejores resultados y estoy convencido que en la medida de que mejoremos sus condiciones, sus áreas, su capacitación, su eficiencia, su eficacia, vamos a tener la ciudad que queremos.

“Es un reconocimiento de quienes aquí vivimos, de los vecinos que hoy sienten que salir de Benito Juárez realmente no es la opción, porque ellos se sienten seguros en sus calles, en sus plazas comerciales, en sus escuelas, en sus espacios públicos y eso, insisto, es el mejor reconocimiento que nos podemos llevar, que la gente sea la que reconozca el buen trabajo que se está haciendo”, destacó.

En la entrega, el alcalde de Benito Juárez reiteró su agradecimiento y señaló que aunque hay tareas pendientes es necesario hacer una pausa en el camino y reconocer cuando las cosas se han hecho bien, por lo que, dijo, se hace un esfuerzo con presupuesto de la alcaldía invirtiendo millón y medio para llevar a cabo la entrega de incentivos económicos, los cuales van de los 7 a los 25 mil pesos.

“Este es un reconocimiento a hombres y mujeres que todos los días están trabajando por mejorar las condiciones de seguridad de la alcaldía Benito Juárez.

“No es casualidad, Benito Juárez se ha sostenido y se seguirá sosteniendo como la mejor alcaldía en materia de seguridad, porque precisamente en este trabajo en equipo hemos podido dar los resultados que la ciudadanía ha exigido, porque no se trata solamente de una detención, sino de todo lo que implica que se acabe con una palabra: la impunidad y eso es labor de todos los días y de todos ustedes”, destacó.

Aseguró que dignificar la labor policial es fundamental para combatir el delito, por lo que su gobierno continuará con el programa

“Cuidar a quien nos Cuida”, como parte de la estrategia Blindar BJ, en el que se brinda capacitación, equipamiento e instalaciones de calidad para el desarrollo de sus labores, además de que las familias de las y los policías también son beneficiadas con el uso gratuito de las instalaciones deportivas, culturales y académicas de primer nivel de la alcaldía.

“Nosotros creemos que la dignificación en la seguridad pública, incorporando áreas de procuración de justicia, es el camino para asegurar que en esta ciudad se pueda vivir en paz y estoy convencido que es a través de una política de combate a la delincuencia como vamos a lograr la tranquilidad y no de abrazos, porque quién delinque, quién le hace daño a nuestra gente, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, tiene que tener todo el rigor de la ley”, apuntó.

El alcalde de Benito Juárez llamó a los elementos policiacos a no bajar la guardia. “El camino es el correcto, la ruta es la correcta; en la construcción de esa ruta llevamos 4 años. Hemos venido mejorando y por supuesto que eso tiene que ver con la constancia, la disciplina, la calidad que hemos tratado de implementar en estos gabinetes, en este trabajo de investigación, en este trabajo policial… sigamos combatiendo a los delincuentes, sigamos dándole tranquilidad a la gente y que eso sea el mejor premio que podamos tener por nuestro trabajo”, aseguró.

En el evento estuvieron presentes Karen Pérez Ortiz, directora general regional de la Policía de Proximidad en la alcaldía Benito Juárez; Dora María Camacho, encargada de despacho de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, Abraham Alfonso Ramírez. director general de la Zona Sur de la SSC; Elpidio de la Cruz Contreras, director general de la Policía Bancaria e Industrial; Alejandro Valencia Velázquez, comandante en Jefe de la Dirección Territorial de la Policía de Investigación en Benito Juárez; Hugo Suárez López, encargado del Centro de Comando y Control Zona Sur; Víctor Delgadillo Cano, responsable de Periciales en Benito Juárez; por parte de la Alcaldía Benito Juárez asistieron Mario Sánchez, coordinador ejecutivo de Gobernabilidad, César Barrientos, director de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito; Ivette Graciano, directora general de Desarrollo Social y Román Castro Esquivel, presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo de Benito Juárez.