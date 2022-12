Hoy no circula 2 de diciembre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Entramos al último mes del año y a su vez estamos en la antesala del primer fin de semana previó a la temporada decembrina, sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este viernes 2 de diciembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa establecida por Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 2 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 2 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Metrobús: Anuncian ya en operación nuevas estaciones de la Línea 4

En los últimos años, la Línea 4 del Metrobús ha tenido modificaciones y ampliaciones en busca de mejorar el servicio a los usuarios que realizan trayecto al sur de la capital, por lo que en 2021, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la ampliación de la Línea 4, un proyecto con inversión de 116 millones de pesos, incluyendo la incorporación de 20 autobuses más.

La Línea 4 (L4) del Metrobús cuenta con más de 20 estaciones, siendo uno de las más destacadas al dar servicio en los alrededores del Centro Histórico de la Ciudad de México. Para extender el trayecto, hace unos meses se informó un nuevo recorrido en la zona Sur con la implementación de nuevas estaciones y antes de que fueran habilitadas transportistas se manifestaron.

