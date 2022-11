Lanzan llamativa propuesta para que los empleados ganen al menos 10 mil pesos mensuales

Empresarios de Jalisco, Guanajuato y Chihuahua dieron a conocer una llamativa propuesta que busca aumentar el piso mínimo salarial para que un trabajador reciba un ingreso que consideraron digno y así, poder comprar al menos dos canastas básicas al mes, por lo que la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) propuso la cantidad 10 mil pesos mensuales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que siete de cada 10 personas carecen de un ingreso suficiente para superar la condición de pobreza, por lo que la primera propuesta denominada "Empresas Libres de Pobreza" busca pagar a sus empleados un sueldo mínimo de 10 mil pesos mensuales, el cual incluirá atención médica privada, complementaria al Seguro Social, otorgada por ley.

La propuesta busca pagar un salario de 10 mil pesos mensuales. | FOTO: Cuartoscuro

Las implicaciones del piso mínimo salarial de 10 mil pesos mensuales

Esta propuesta ya ha causado ruido, pues abre un debate sobre sus implicaciones, es decir por un lado se busca que con este piso mínimo se supere el umbral de pobreza y al mismo tiempo, recuperar el poder adquisitivo. Pero también es importante tomar en cuenta otras aristas de este tema, cómo los efectos que causaría.

En este sentido, cabe recordar qué un salario digno es cuando las personas tienen la garantía de que sus ingresos puedan permitirles disfrutar de una vida digna, es decir, cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, no sólo para sí misma, sino también para su familia, de este modo, el derecho se relaciona directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos humanos.

El salario mínimo podría alcanzar a este piso salarial. | FOTO: Cuartoscuro

"La Constitución establece que a trabajo igual, salario igual y lo que están proponiendo es que haya un salario diferenciado en función del giro en que se trabaja, esto podría generar desigualdades salariales porque otra persona que hace el mismo trabajo podría estar recibiendo un salario diferente y esto generaría asimetrías laborales y económicas" señaló Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en Derecho Laboral y socio en Littler, en entrevista con El Heraldo Digital.

El impacto de esta propuesta

El aumento del piso mínimo salarial tendría impacto en otros aspectos, uno de ellos sería en el salario base de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde las cuotas van en función del monto del salario, así como el impacto en el salario mínimo general, el cual ha crecido en los últimos años: "Es probable que el salario mínimo termine alcanzando este piso salarial" refirió el abogado Sales Boyoli.

Asimismo, se debe poner sobre la mesa el reto de ver para qué alcanza realmente con 10 mil pesos: "Lo que hay que considerar es la canasta alimentaria y no alimentaria, ya que las familias no se constituyen con una persona" en este sentido, ve la propuesta como algo positivo, pero que aún requiere de más trabajo para hacerla viable en un país en el que, de acuerdo con Sales Boyoli, el 56 por ciento de las personas que trabajan vivan en pobreza laboral, es decir, no les alcanza para la canasta alimentaria con el salario que perciben y complementan con apoyos gubernamentales, recepción de remesas o ayuda por parte de otros familiares.

Sales Boyoli propone pensar en la canasta alimentaria y no alimentaria. | FOTO: Cuartoscuro

Finalmente, Sales Boyoli habló sobre la seguridad básica universal como una propuesta sobre esta línea, ofreciendo la posibilidad de garantizar a la seguridad social sin condicionarla a un empleo: "Ahí es donde también podría haber esfuerzos interesantes por parte del gobierno para ir cerrando esta brecha y esta desigualdad en México que tanto aqueja" agregó.

SIGUE LEYENDO:

Zoé Robledo aplaude la afiliación de las trabajadoras domésticas al IMSS: "Es un triunfo sin precedentes"

2023 será año complicado para pequeñas y medianas empresas