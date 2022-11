La UdeG espera que el veto de Enrique Alfaro a la FIL Guadalajara no afecte la asistencia de las escuelas

La Feria Internacional del Libro (FIL) está preparada para recibir, como cada año a las escuelas que visiten el recinto, y esperan que el veto del gobernador Enrique Alfaro Ramírez impuso para no acudir al evento no repercuta en que declinen su asistencia, señaló Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la a Universidad de Guadalajara (UdeG).

"Claro que vamos a recibir escuelas, espero que no cometan el pecado de también pedirle a los niños que no lean. Yo espero que sí, que vengan todas las escuelas, sería gravísimo que esta solicitud que ha hecho el gobernador a todo el mundo de no venir a la FIL sería lamentable; la FIL es de los niños, también es de todas las escuelas, lo que nos hace distinto a Frankfurt justo es que hay lectores, es lo que nos hace la mejor Feria del mundo para mí, entonces yo espero recibir a todas las escuelas".

Aunque el rumor es que la Secretaría de Educación en Jalisco les ha indicado que no acudan este año a la FIL, Villanueva dijo que espera que esto sea un rumor y añadió que hasta ahora no han recibido cancelaciones.

Respecto a la presencia de figuras como Amalia García, diputada de Movimiento Ciudadano y otros que son afines a este partido, y que deberían acatar la "invitación" a no asistir a FIL, celebró que hayan decidido participar en el programa y aún no han recibido cancelación por parte de Dante Delgado, presidente nacional de MC y quien está programado que participe este martes en un panel.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez impuso un veto para no acudir al evento (Foto: Especial)

"Hay quienes tienen criterio y no se van a prestar a una solicitud tan irracional como no vayas a la Feria del libro, aunque mi mamá no me dejara yo iría a la FIL; venir a la FIL no te lo puede prohibir nadie, cualquiera con mínimo sentido racional, le diría a quien le pida eso: pídeme cualquier cosa menos ir a la FIL eso no se pide".

En concreto sobre la asistencia de Dante Delgado, destacó que su presencia sería una importante muestra "de estatura" y mostraría que el Partido Movimiento Ciudadano entiende que la solicitud de Enrique Alfaro está mal. "Hasta ahorita no sé si esté confirmado o no; hemos tenido presencia de Amalia García que estuvo ayer con nosotros mucha gente nos ha dicho que le pidieron no venir y eso a mi no se ne pude, esperemos que venga, estaría muy bien si viniera Dante Delgado, sería una gran señal de vida".

Ante las acciones como la manifestación que organizó el gobierno de Jalisco y el Partido Movimiento Ciudadano en contra de la FIL y su presidente, la cual fue presenciado por las delegaciones de los 43 países que asisten este año al evento, Villanueva explicó que ha recibido muestras de solidaridad.

"La FIL se defiende sólita, todas las conferencias, todos los panelistas, lo único que yo he recibido en estos días de Feria, lo único que yo he recibido en estos días de Feria tanto en los pasillos como en los eventos, muestras de solidaridad y apoyo, y un alto rechazo al boicot que intentó hacer el gobernador de Jalisco a la Feria del Libro".

