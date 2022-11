El gobierno de Jalisco no asistirá a la FIL: “Lo único que tenemos es ofensas, mentiras y ataques”

Además de senadores y diputados del partido Movimiento Ciudadano, hay otros representantes de Poderes y presidentes municipales que ya contemplan no asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), aseguró Enrique Alfaro Ramírez, mandatario jalisciense.

Dijo que este año la administración estatal no asistirá, incluido el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y que ya los presidentes de Guadalajara, Pablo Lemus y de Zapopan, Juan José Frangie, ya le confirmaron que no acudirán al evento.

En la inauguración tampoco se enviará representante de la administración estatal y algunos actores políticos nacionales que se contemplaban en eventos de FIL Pensamiento, como Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, tampoco asistirán.

"Este año no va nadie del gobierno de Jalisco a este evento, ni representante, como entiendo que también se está procesando en otros poderes, habría que preguntarle a ellos, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, habrá que preguntarle al Gobierno Federal si van a enviar representante porque en todos los poderes constitucionales lo único que tenemos es ofensas, mentiras y ataques contra quienes tenemos responsabilidades públicas y esta dinámica tiene que parar".

Sentenció que no se va a mantener el silencio ante los ataques que calificó como personales (Foto: Especial)

Sentenció que no se va a mantener el silencio ante los ataques que calificó como personales, sin embargo y ante las acusaciones de una supuesta marcha para mostrar apoyo a Alfaro y en contra de la FIL, se deslindó de la organización, pero no descartó que se lleve a cabo alguna. "Insisto el gobierno no va a participar en movilizaciones, pero claro que es previsible que va a haber voces que van a levantarse y que van a estar ahí presentes y que es parte de la normalidad democrática, nadie tiene que asustarse de las marchas".

Finalmente, aunque aseguró que no hay alguna "restricción" para aquellos presidentes municipales de otras instituciones políticas que decidan asistir, confirmó, que al menos los de Movimiento Ciudadano no lo harán como un mensaje solidario para levantar la voz en contra del presidente de la FIL.

Sigue leyendo:

Enrique Alfaro no prevé reforzar Mazamitla, pese al enfrentamiento entre carteles

En la UdeG declaran a Enrique Alfaro Non Grato

Jalisco: Comisión de Hacienda retira recursos a la UdeG por realizar manifestaciones