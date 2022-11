Conmemoran a víctimas de feminicidio con la exposición “Hilando memoria, tejiendo justicia” en el CCUT

Aún con el desgarro que la violencia de género produce, detrás de cada mujer queda un relato que poco se cuenta. “Nuestra historia, dice Yeritza Bautista, no es la de la parte penal que comúnmente se cuenta y que un tanto nos revictimiza, es la de las mujeres que fuimos, las que somos y la de las mujeres que continuamos existiendo, tanto como madres y como víctimas de feminicidio, como sobrevivientes, como acompañantes”.



Bautista forma parte de la colectiva Las Siemprevivas, que junto con sobrevivientes, como ella, de la violencia feminicida y madres de mujeres víctimas de ese lastre, así como la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM, integraron la exposición “Hilando memoria, tejiendo justicia”, que se exhibe en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), como parte de las acciones en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Mensajes bordados que cuentan la historia de las mujeres que faltan, pero también de las que luchan y resisten, “tejidos elaborados en las largas, penosas y conflictivas audiencias para encontrar justicia” dan forma a la muestra. La exposición, explica la curadora Julia Antivilo, está organizada en cuatro áreas “la primera es Memoria viva e incluye las semblanzas de las protagonistas, son recordatorios para traerlas a nosotros, a las que ya no están”.

(Crésitos: Facebook / Las Siemprevivas)





En la segunda parte, Memoria manifiesta, se exhiben mantas de gran formato utilizadas en marchas, mítines, concentraciones, en peticiones de justicia, está sección se complementa con los bordados más pequeños, con “la memoria construida por madres de las sobrevivientes e integrantes de la lucha”. Una cuarta sección será un altar, construido colectivamente, que busca acompañar la lucha, “esta búsqueda de justicia, y que marca un punto en la memoria”.



Así lo define Yeritza, a nombre de Las Siemprevivas: “La exposición para nosotras significa mucho, reunir el amor, el recuerdo, reunir también el dolor en un solo espacio, pero también mucha alegría, porque parte de algunas consignas es defender la alegría y eso lo que intentamos hacer, ver que las que aún vivimos vamos a defender eso por el honor de nuestras hijas que ya no están y de las que estamos todavía aquí”.



La lucha, sin embargo, sigue siendo ardua: “Seguimos en un sistema que se llama patriarcado y mientras no reconozcamos que existe un sistema que tenemos sumamente internalizado, no cambia nada. La violencia contra las mujeres sigue siendo una lacra, es un constante genocidio y sigue sucediendo a pesar de tener leyes y un sistema judicial que intenta actualizarse para los temas de violencia de género, pero sigue siendo insuficiente y también muy indolente con muchas de las luchas de las colectivas”, opina Julia.



El Estado, agrega, “no lo ha tomado como un problema de Estado y sí lo es, por eso desde los feminismos se habla de un Estado feminicida que encubre, o es parte de la impunidad que se vive en muchos de los casos o que no se nombre así desde el principio, es una problemática constantemente urgente”.

Tan sólo de enero a marzo de 2022 se registraron 229 presuntos feminicidios.

La cifra es del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El mes con más casos fue febrero, en el que la cifra ascendió a 81.

Los casos van en aumento, mientras en 2015 hubo 412 presuntos casos; cinco años después subió a 948.

