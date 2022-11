Morelia y la desalentadora cifra de 320 homicidios dolosos en 2022

Morelia, Michoacán.- En lo que va de 2022, en Morelia se han registrado 296 homicidios dolosos, lo que ubica a la capital del estado y a las ciudades de Uruapan y Zamora como las tres más violentas de la entidad. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a octubre del presente año, en Morelia se han perpetrado 251 homicidios dolosos con arma de fuego y 11 con arma blanca.

Otros 14 homicidios dolosos fueron perpetrados con otro elemento y 20 no fueron especificados, lo anterior da un total de 296 asesinatos en ese periodo de 10 meses. En lo que respecta a noviembre, de acuerdo a información periodística, se han reportado 24 homicidios, la mayoría llevados a cabo con armas de fuego. En total, durante este año se han registrado al menos 320 homicidios dolosos en Morelia, cifra que de acuerdo a especialistas, es en parte resultado de una poca coordinación entre los tres gobiernos.

"El problema está en que los egos políticos están rebasando una circunstancia que es la seguridad de los capitalinos y que tristemente lo vemos en la realidad. El discurso y la presencia se han centrado en el Centro Histórico y en determinadas colonias, pero los temas (violentos) suceden en colonias que son marginales o de alto impacto, que no han sido atendidas por parte de la autoridad municipal, no han sido analizadas y por lo tanto, no se ha hecho una estrategia de acuerdo a sus necesidades", consideró José Alberto Guerrero, miembro de la asociación Causa en Común y del Observatorio de la Guardia Nacional.

Entre los crímenes del último mes, resalta el homicidio de tres hombres en la Tenencia Morelos, el pasado 19 de noviembre; esa misma noche, se registró un ataque armado en un bar aledaño a la zona residencial 'Altozano', hecho en el que un hombre perdió la vida y uno más resultó herido.

La falta de coordinación entre las autoridades ha dado pie a esto.

El 22 de noviembre, dos hombres fueron acribillados en la colonia Prados Verdes, donde uno de ellos murió en la agresión relacionada a la compra venta de un automóvil. El evento violento más reciente, fue el ocurrido la noche del viernes 25 de noviembre, cuando sujetos armados atacaron a los asistentes a un concierto en la Plaza de Toros Monumental de Morelia.

Las víctimas, salían del concierto ofrecido por el cantante venezolano de 'reguetón' Danny Ocean, cuando se desató una balacera en la que un hombre fue asesinado y cuatro más resultaron heridos. Ante las detonaciones, personas corrieron a resguardarse entre las gradas y los pasillos del recinto, mientras los que se encontraban afuera se protegieron entre los vehículos estacionados y en algunas viviendas donde fueron auxiliados.

En una ciudad como Morelia, eventos masivos como el que culminó en tragedia, requieren de una mayor presencia policial, pues no se trata solo de un espectáculo, sino de un riesgo al concentrar a miles de asistentes, consideró el especialista.

"En estos eventos, independientemente del artista, se debe de movilizar un determinado número de elementos de seguridad, no solo privada sino de Seguridad Pública para que antes, durante y después del concierto, se establezca un cerco que implique el tener el control de la zona. Habrá que ver qué medidas tomará la Policía de Morelia, la Guardia Civil, las unidades de inteligencia y los empresarios que deciden traer estos espectáculos a la ciudad, porque se les olvida la seguridad de la gente que está dentro del inmueble y en los alrededores", concluyó el analista en temas de seguridad.

